Bassetti vs Mattei, lascia Piazzapulita in diretta/ “No a pollai, voleva infangarmi”

Scontro a toni duri tra Matteo Bassetti e Ugo Mattei nel corso della puntata di Piazza Pulita andata in onda su La 7 giovedì 11 novembre, tanto che il virologo a poche battute dal dibattito ha deciso di lasciare la diretta del programma. Non gli sono comprensibilmente piaciuti, infatti, gli attacchi ricevuti dal giurista no vax. “Questo qui è un signore che chiaramente ha cambiato mestiere, va in televisione, fa il divulgatore propagandista di una certa linea, quella che il vaccino sia l’unica soluzione possibile”, così quest’ultimo si era scagliato contro di lui.

Matteo Bassetti, da parte sua, non aveva fatto altro che sottolineare come i vaccini a mRNA non siano una sperimentazione, dato che la casa farmaceutica Biontech lavora su di essi da circa tredici anni. Il botta e risposta, ad ogni modo, ha avuto vita breve. Il virologo ha infatti presto abbandonato il collegamento. Una notizia che è stata colta con entusiasmo da Ugo Mattei. “Ne abbiamo mandato via uno, ora mi comincia ad andare meglio. Almeno non inquiniamo i dati”, ha ribadito. Una posizione, tuttavia, per nulla apprezzata dal conduttore Corrado Formigli, il quale per par condicio ha chiuso la diretta anche con lui.

Bassetti vs Mattei, lascia Piazzapulita in diretta: la replica

Matteo Bassetti, a seguito del botta e risposta con Ugo Mattei a Piazza Pulita, conclusosi con l’abbandono da parte sua del collegamento in diretta, ha voluto commentare a freddo a quanto accaduto in un’intervista a Adnkronos. “Io faccio il medico e il divulgatore scientifico, vado in televisione per portare la scienza e non per partecipare a pollai di No vax e No Green pass che fanno solo ‘caciara’. Ieri a Piazzapulita sono stato attaccato e insultato senza nessun argomento scientifico ma solo per le mie posizioni pro-vaccino. Va messo un punto, questi no-vax e no-Green pass non vanno invitati”, ha sottolineato.

E ancora: “Ero da solo contro diverse persone il cui unico scopo era infangarmi e sinceramente non perdo tempo a farmi insultare da persone che non stimo”. Il virologo, tuttavia, ha voluto ringraziare il conduttore Corrado Formigli per avere bloccato Ugo Mattei. “È stato carino”, ha concluso.



