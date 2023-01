Bassetti vs Oms/ “Covid Cina non pericoloso per Europa? Concetto stride un po’”

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie Infettive dell’ospedale Policlinico “San Martino” di Genova, si è scagliato contro l’Oms Europa. Le sue dichiarazioni sono state riportate dalla redazione di Sky Tg24 e, sostanzialmente, quasi smentiscono il clima di serenità che la sezione europea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha cercato di diffondere, nonostante la pandemia Covid in corso in Cina.

In particolare, Bassetti ha sottolineato: “Io non so chi sia Hans Kluge (direttore Oms Europa, ndr), ma sbaglia di grosso. Basta guardare i numeri della Cina e non ci vuole un genio per capire che la situazione è molto difficile. Ora, se diventerà un problema per l’Europa non lo so, ma essere così sicuri come afferma l’Oms Europa stride un po’. Erano gli stessi che un anno fa ci riprendevano perché volevamo togliere le mascherine. Sono ridicoli, la credibilità dell’Oms Europa insieme agli Ecdc è ai minimi termini”.

MATTEO BASSETTI: “NON SO SE DOBBIAMO ESSERE PREOCCUPATI PER IL COVID IN CINA, MA AD OGGI NULLA SI PUÒ ESCLUDERE”

Successivamente, si legge su Sky Tg24, Matteo Bassetti ha aggiunto: “Io non so se dobbiamo essere preoccupati per l’Italia, ma in Cina non c’è una buona situazione e non si può avere certezza che non ci sarà un impatto significativo del Covid su altri Paesi“.

Già nei giorni scorsi, attraverso il proprio profilo Facebook, Bassetti aveva evidenziato la necessità di prestare attenzione all’evoluzione della pandemia nel Paese del Dragone: “La situazione da me in ospedale è molto tranquilla. Pochissimi ricoverati Covid e ancora alcuni strascichi di ricoverati del recente picco influenzale. La situazione italiana per quanto riguarda il Covid è ampiamente sotto controllo e non desta preoccupazione. Io credo che l’emergenza Covid da noi, se non arrivano fenomeni esterni, sia un problema risolto. Non mi preoccupa l’effetto Natale o le scuole, non mi preoccupa nulla. Io guardo i ricoveri e non abbiamo più pressione Covid, arriva qualche non vaccinato, ma è un altro mondo rispetto a quello di un anno fa. Sono preoccupato invece da quello che succede in Cina. Là la situazione mi preoccupa molto”.

