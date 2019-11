Bath Country Pets Hotel/ Inghilterra, l’albergo 5 stelle per i cani e… anti-abbandono

Un hotel di lusso sui generis dedicato ai nostri amici a quattro zampe per “regalare” pure a loro qualche giorno in relax o anche per ovviare a quella vera e propria piaga che è l’abbandono degli animali domestici in estate prima di partire per le vacanze? Esiste, e anzi nell’ultimo periodo stanno aumentando i casi non solo di alberghi e strutture ricettive “pet friendly” ma anche di resort rivolti espressamente a cani e gatti: proprio come il Bath Country Pets Hotel in Inghilterra, una oasi di serenità e coccole nata da poco tempo e che Oltremanica sta spopolando e ha fatto molto parlare di sé dato che l’idea dei suoi proprietari, una coppia di amanti degli animali, è tanto semplice quanto vincente. Si trova infatti nei pressi di North Wraxall, nella contea sud-occidentale del Wiltshire, questo hotel-casa che accoglie per qualche giorno il proprio cane in modo da poter partire -che si tratti di una vacanza o di piccoli viaggi- senza sensi di colpa nel lasciarlo solo e cercando di combattere quel criminoso fenomeno dell’abbandono degli animali domestici ai bordi delle autostrade o anche al loro destino nei canili. Andiamo a scoprire come è nato il Bath Country Pets Hotel e cosa propone ai loro vivaci ospiti.

IL BATH COUNTRY PETS IN INGHILTERRA

Definito dalla stampa locale come una sorta di Boutique Dog Hotel, il Bath Country Pets Hotel in Inghilterra si propone come una delle più complete soluzioni per chi voglia lasciare il proprio cane in buone mani e in un ambiente a cinque stelle: non è nemmeno un caso che questo albergo a quattro zampe abbia pure ricevuto di recente proprio una valutazione “five star” da parte del Wiltshire City Council per l’elevato standard dei servizi offerti, senza contare le recensioni positive di Lovely Planet e pure gli articoli entusiastici apparsi su diversi tabloid britannici quali il Daily Mail; ma, come spiegano i due proprietari sul sito ufficiale della struttura, “soprattutto i complimenti dei nostri clienti -umani o a quattro zampe- che ci hanno supportato tornando più volte da noi o… scodinzolando la coda”. Aperto e diretto da Neil ed Emma Edwards, il Bath Country Pets è una pensione di lusso in cui sono tassativamente abolite le gabbie per i quadrupedi e in cui ogni cane può vivere una esperienza pensata appositamente per lui, in base alla taglia, all’età e ovviamente alla sua razza. Per volere della coppia il soggiorno si traduce in una serie di esperienze che stimolano i loro sensi e all’insegna delle escursioni fuori porta, visitando il vicino Badminton Estate e il bosco di Castle Coombe con percorsi che loro possono esplorare e l’occasione di poter giocare.

UN ALBERGO DELUXE PER TUTTI I CANI E CONTRO GLI ABBANDONI

“Tempo fa ci siamo accorti di come in questo ‘mercato’ ci fosse un vuoto soprattutto per famiglie come la nostra che hanno con sé uno o più cani ma non si sentono a proprio agio nel lasciarli nei tradizionali canili” ha spiegato alla stampa Emma Edwards e rivelando da dove è nata l’intuizione di una casa-famiglia in stile resort di lusso per i nostri amici a quattro zampe. Il Bath Country Pets Hotel nasce come un rifugio o comunque una nicchia esclusiva (che ovviamente ha un certo costo) per rispondere alle esigenze di coloro che vogliono il meglio per i propri cani e pensano che questi possano sentirsi “traditi” nel trascorrere ad esempio due settimane chiusi in una gabbia in un canile. E questo piccolo paradiso nel sud dell’Inghilterra sorge non a caso lontano dal centro cittadino in una proprietà dell’estensione di oltre quattro acri e offre non solo cucce comode simili a dei letti e private, pavimenti riscaldati, musica classica di sottofondo, tappeti, tanti giochi al suo interno ma pure giardini e prati in cui i quadrupedi possono scorrazzare. Inoltre i trattamenti personalizzati di cui sopra prevedono pure anche diete ad hoc nel caso in cui il nostro cane debba perdere peso o la possibilità di proseguire anche nell’hotel una certa cura medica in modo da non interromperla. Infine il pernottamento al Bath Country Pets costa circa 46 sterline a notte ma per conoscere tutte le tariffe e i servizi offerti si può consultare il sito ufficiale e le pagine social di Facebook e Instagram ad esso collegate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA