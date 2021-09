Batterio killer nel fiume Magra: stop bagni e feste/ Allarme dopo morte di una bimba

Allarme batterio killer nel fiume Magra, il sindaco di Vezzano Ligure decide di proibire feste, bagni e grigliate. La decisione di Massimo Bertoni è arrivata nelle scorse ore dopo il tragico caso di Destiny, bimba di due anni e otto mesi morta lo scorso 22 agosto 2022 forse a causa di una infezione batterica, arrivata dopo aver fatto un bagno proprio in quel fiume.

Quello di Destiny non è un caso isolato, anche se fortunatamente non sono stati registrati altri decessi: anche altri bambini sono stati ricoverati in ospedale dopo aver fatto una nuotata nel tratto del fiume che bagna Fornola, frazione del comune di Vezzano Ligure, provincia di Spezia.

Batterio killer nel fiume Magra: stop bagni e feste

Secondo quanto riportato dai colleghi de Il Secolo XIX, la frequentazione del fiume Magra ad agosto è l’unico tratto in comune tra i bimbi ricoverati e per questo motivo è scattato l’allarme per la presenza di possibili batteri killer. La sanità de La Spezia è già al lavoro per rintracciare eventuali microrganismi pericolosi, ma non si perdono di vista altre strade. Sky Tg 24 sottolinea che la Procura ha aperto un’inchiesta sulla morte di Destiny: i genitori della piccola vittima si sono rivolti all’avvocato Alessandro Mammana per effettuare le verifiche del caso sull’operato dei medici che hanno preso in carico il caso.

