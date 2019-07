BATTESIMO GAY, BIMBO HA 2 MAMME/ Parroco registra due donne come genitori

Il recente battesimo di un bambino cresciuto da una coppia dello stesso sesso, due donne, sta causando controversie in Colombia. Soprattutto perché il parroco ha rilasciato un certificato di battesimo che indica che il bambino ha due madri, definite “madre 1” e “madre 2”. Manuela e Luisa Fernanda Gómezsi si sono unite con matrimonio civile come prevede la legge della Colombia, ma volevano che il figlio venisse battezzato nella città di Medellin. Secondo quanto riportano i media locali, la coppia si è recata in diverse parrocchie, ma tutti i parroci hanno rifiutato il battesimo, non perché non volessero battezzare il piccolo, ma perché si sono rifiutati di rilasciare il documento che indicasse che il piccolo era figlio di due donne sposate. Avrebbero volentieri fatto il battesimo, che la Chiesa non nega a nessuno, ma volevano fosse indicato solo il nome della madre biologica come genitore, poiché la Chiesa non riconoscere il matrimonio di persone dello stesso sesso. Manuela Gomez ha detto ai giornalisti che alla fine hanno trovato un parroco disposto a celebrare il battesimo e registrarle entrambe come madri nel registro battesimale, se l’arcidiocesi di Medellin glielo avesse permesso. Sempre secondo la donna, il sacerdote ha scritto chiedendo il permesso alla curia diocesana che gli è stato concesso perché, secondo la legge canonica, il sacramento deve essere documentato con le stesse informazioni che appaiono nel registro civile di nascita del minore, che in questo caso aveva due battute: “Madre uno” e “Madre due” ha detto Manuela ai media locali.

LA LEGGE CANONICA SUI GENITORI

In una dichiarazione rilasciata il 23 luglio, dopo il battesimo, l’arcidiocesi di Medellin ha affermato che per diversi anni “il sacramento del battesimo è stato somministrato ai bambini di coppie omosessuali”. La dichiarazione sostiene che attraverso il battesimo “la Chiesa dà ai bambini la grazia della vita cristiana”. Il battesimo in questi casi “non è un riconoscimento delle coppie stesse”, ha aggiunto l’arcidiocesi. L’arcidiocesi ha anche affermato che “per la registrazione del battesimo e l’emissione del certificato di quest’ultimo, la Chiesa assume le informazioni che appaiono sui documenti civili che devono essere presentate prima dell’amministrazione del sacramento, tenendo conto che bisogna certificare i nomi di coloro che sono registrati nel registro civile come genitori, nello stesso ordine in cui sono scritti nel registro”. In una lettera del 2017 del cardinale Francesco Coccopalmerio, allora prefetto del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, ha spiegato che la Santa Sede ha chiarito come dovrebbero essere registrati i battesimi dei figli delle coppie dello stesso sesso. “Nell’attuale Codice, non esiste una legge specifica per quanto riguarda l’ingresso di coppie dello stesso sesso o persone transgender “come genitori nel registro battesimale. Il termine “genitori” usato dal Canone 877 della Chiesa si riferisce chiaramente al padre e alla madre, l’uomo e la donna creati da Dio che sono uniti nel sacramento del matrimonio. “L’ingresso di coppie dello stesso sesso o persone transgender come genitori sarebbe contrario al canone sopra menzionato e all’insegnamento di Nostro Signore e della Chiesa sul matrimonio poiché Dio lo considera come unione tra un uomo e una donna. Se uno dei partner è il padre o la madre naturale del bambino, deve essere menzionato nel documento, non è possibile inserire l’altro partner ”, ha aggiunto Coccopalmerio. Dunque la questione rimane aperta: perché in questo caso si è agito in modo contrario?

