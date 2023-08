BBC, foto di “elettore bianco” diventa di “colore”: perché?/ Il curioso caso spopola in rete

La BBC e il caso della foto ritoccata che fa discutere: ecco cosa è successo

Sulle pagine del Daily Mail ci si interroga se la BBC abbia davvero alterato il colore della mano di un elettore. Un quesito curioso, che sta alimentando un dibattito sulla modifica delle immagini in possesso dei media e sulle capacità degli stessi di fare corretta informazione. L’immagine incriminata sarebbe stata utilizzata due volte dalla BBC: la prima volta, il soggetto della foto, sarebbe apparso con la mano bianca mentre inserisce una scheda bianca in un’urna gallese. La seconda volta, invece, il soggetto della stessa foto avrebbe la mano nera, sempre mentre è intento ad inserire una scheda bianca nell’urna.

Stando a quanto riferisce il Daily Mail, l’immagine originale è stata fornita da Getty Images ed era già stata utilizzata dalla BBC nel 2018 per un articolo sull’abbassamento dell’età di voto in Galles. Non molto tempo dopo, tuttavia, la fato è riapparsa, ma con delle modifiche sostanziali sul soggetto.

La “manipolazione” delle immagini mina la credibilità dei media? Il dibattito dopo il curioso caso della BBC

Come dicevamo, infatti, pare che la foto sia stata ritoccata per far sembrare che la mano fosse di una donna di colore ed è stata utilizzata per la produzione di un nuovo articolo. Un episodio curioso, che ha sollevato grande interesse e alimentato dibattiti sul ruolo dei media e dell’accuratezza con cui diffondono contenuto.

Nell’articolo del Daily, viene ricordato che la manipolazione delle immagini può influenzare la percezione del pubblico. Nello stesso pezzo, quindi, si evidenzia l’importanza di utilizzare in modo appropriato le immagini, al fine di evitare rischio di distorcere la realtà. D’altra parte la manipolazione delle immagini, specialmente in contesti delicati come le elezioni, può minare la credibilità e la fiducia nei confronti dei media stessi.

