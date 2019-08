Beata Vergine Maria Regina/ La Madonna viene celebrata oggi 22 agosto

La Beata Vergine Maria Regina è celebrata oggi, 22 agosto, dai cattolici di tutto il mondo. Tale ricorrenza si deve alla volontà di Pio XII, il quale decise di creare questa ricorrenza e le relative celebrazioni nel 1955. Fino a quel momento Maria Regina era stata celebrata nella giornata del 31 maggio, mentre in questo giorno d’agosto era celebrato il Cuore Immacolato di Maria. Le cose cambiarono per volere di Pio XII, il quale nella enciclica “Ad Coeli Reginam”, datata ottobre 1954, ritenne opportuno apportare tali modifiche, con cui intendeva celebrare la madre di Cristo come Regina, utilizzando il termine latino che in italiano ha il significato di ergersi su tutta la cristianità intesa nelle sue varie accezioni. Questa scelta poteva sembrare controtendenza, visto che la figura di Maria è sempre stata vista come molto umile e così ci è stata tramandata nei testi sacri. Tuttavia è probabilmente proprio questo il motivo della scelta fatta dal Pontefice, visto che Maria è da sempre stata vissuta come colei che con grande amore e generosità verso il mondo cristiano ha elargito amore e grazia a chiunque l’avesse invocata con una preghiera.

Nei testi Sacri si può leggere come si sia sempre definita come una serva di Dio e il fatto che abbia accettato ciò che era il disegno divino, ovvero la perdita del proprio figlio per salvare l’umanità intera, la rende sicuramente degna di posizionarsi al fianco di Gesù ed essere considerata così importante nel panorama della cristianità. Leggendo i vangeli, tra cui in particolare quello di Luca, Maria era natia di Nazareth ed era promessa sposa a Giuseppe. I tempi in cui visse fanno presupporre che quando avvenne il suo incontro con l’Arcangelo Gabriele stesse per entrare nell’adolescenza. Gabriele le comunicò che avrebbe portato in grembo il figlio di Dio, senza unirsi carnalmente a nessuno e che questo figlio avrebbe dovuto chiamarsi Gesù. I testi sacri narrano come Maria non oppose nessuna resistenza davanti al disegno del Signore, dichiarandosi serva ubbidiente di fronte a tali richieste. Altro momento molto importante è il suo ruolo nel primo miracolo compiuto da Gesù, ovvero quello delle Nozze di Cana. Anche se Maria non ha molto spazio nei vangeli, le è comunque da sempre riconosciuto un ruolo importantissimo, considerando che dopo la morte di Gesù è a lei che gli Apostoli si rivolgono. Inoltre, pur essendo umana, risulta comunque una figura dai caratteri divini ed ella non può morire: infatti viene richiamata in cielo, anima e corpo e questo momento è celebrato il 15 agosto.

Beata Vergine Maria Regina, le celebrazioni ad Alessandria

Tra le località che maggiormente celebrano la Beata Vergine Maria Regina, che come detto è stata istituita in tempi recenti, si può ricordare Alessandria, in Piemonte. Qui, nei pressi del Sacro Monte di Serralunga di Crea, si svolgono delle celebrazioni che vanno avanti dal 22 agosto per un paio di giorni, così come avviene nella città di Varese. Le celebrazioni sono inoltre molto sentite a Manfredonia.

Gli altri Beati di oggi

Ovviamente il 22 agosto è dedicato anche ad altre importanti figure del mondo cristiano. Tra coloro che oggi sono santi si può ad esempio ricordare San Giovanni Kemble, mentre tra chi oggi è stato innalzato al ruolo di beato, va menzionato Filippo Benizi.



