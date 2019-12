BEATRICE ANTOLINI/ Polistrumentista Vasco Rossi: “A volte mi chiedono i biglietti e…”

Non chiamatela corista: Beatrice Antolini è molto di più di una semplice voce. Su Wikipedia compare come polistrumentista, cantautrice e produttrice discografica, ma l’Antolini è soprattutto la prima donna in assoluto a entrare a far parte della band di Vasco Rossi. E c’è anche lei tra i protagonisti di Vasco Nonstop Live 018+019, il docufilm in onda stasera su Canale 5 che si propone di ripercorrere gli ultimi due tour del rocker di Zocca. “In base alla mia esperienza, non solo ogni tour, ma ogni concerto è un’esperienza a parte, ti dà qualcosa di diverso”, ha dichiarato Beatrice a Vanity Fair. Esibirsi davanti a decine di migliaia di persone non le fa più nessun effetto. Ormai, infatti, ci è abituata: “La prima volta era ‘peggio’ perché mi avevano spinto a centro palco. Che cosa posso dire? Più gente c’è più sono felice”. Quanto al rapporto con Vasco, invece, ammette di frequentarlo poco e comunque solo professionalmente. E i fan? “Ogni tanto mi scrivono per chiedermi se possono avere biglietti, cose così. Ma io non so come aiutarli. A parte questo, mi hanno soprattutto dato grandi dimostrazioni di affetto. E di questo li ringrazio”.

