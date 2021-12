Beatrice Bernardin, ex moglie Sergio Muniz/ La figlia “acquisita” Giorgia

Beatrice Bernardin, ex moglie di Sergio Muniz

Beatrice Bernardin è stata la moglie di Sergio Muniz dal 2009 al 2017. La modella ha incontrato l’attore spagnolo quando aveva da poco avuto la figlia Giorgia, nata da una precedente relazione. Durante la sua relazione con Beatrice, Sergio è stato un papà “adottivo” per la bambina: “Vivere accanto a un bambino è un’esperienza di immenso arricchimento. In particolare devo dire che come attore l’entusiasmo e la mancanza di filtri di Giorgia per me sono fonte di ispirazione, nonché un’opportunità di aprire la mente”, aveva raccontato Muniz nel 2016 a Vanity Fair. Nel 2017 è stato il vincitore dell’Isola dei Famosi 2 ad annunciare la fine del matrimonio con Beatrice, durante un’intervista al settimanale F: “Non è più un segreto. Non è facile, certo, ma se fosse capitato anni fa sarei stato anche peggio”.

La fine del matrimonio e il rapporto con la figlia Giorgia

Sergio Muniz, confermando la fine del suo matrimonio con la modella Beatrice Bernardin, ha dichiarato: “Oggi ho una consapevolezza diversa e non ci sto troppo male. Prima chiudevo e basta i rapporti, oggi sono cambiato. Il passato è passato e, se ci sono le condizioni per voltare pagina, allora ben venga. Anche se di batoste ne ho prese moltissime, penso che in coppia si perde la testa, subentra una sorta di follia e si manda al diavolo ogni logica. A 41 anni (finalmente!) ho capito che è tempo di calibrare le reazioni eccessive”. Nonostante il matrimonio sia finito, Muniz è rimasto legato a Giorgia, la figlia che Beatrice ha avuto da una precedente relazione. Attualmente Muniz è legato a Morena Firpo, da cui ha avuto il figlio Yari.

