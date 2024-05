Beatrice Bocci, moglie di Alessandro Greco/ La scelta di castità dopo il pellegrinaggio: “Una scelta libera”

L’ex modella ed ex Miss Italia, Beatrice Bocci, è sposata con Alessandro Greco dal 2008. I due sono diventati marito e moglie dopo una lunga storia d’amore che ha portato, tra le tante cose, alla nascita del figlio Lorenzo. Da una sua precedente relazione, Beatrice era già mamma di Alessandra. Ma chi è e cosa sappiamo su Beatrice Bocci? La showgirl ha debuttato da giovanissima tra le passerelle, partecipando a Miss Italia, per poi approdare sulle reti televisive nazionali. Dunque, la moglie di Alessandro Greco vanta un passato in Rai, con alcune incursioni nelle fiction della rete ammiraglie, poi l’approdo a Mediaset tra ruoli all’interno di reality e comparsate come opinionista.

Per quanto riguarda la storia d’amore con Alessandro Greco, ha fatto discutere la scelta di praticare la castità. Una decisione presa dopo un pellegrinaggio a Medjugorje: “In un’ottica di spiritualità e di fede è un passo molto significativo che rappresenta il bisogno di vivere una comunione con il Signore profonda che diversamente ti manca, perché secondo i dettami della Chiesa le persone che vivono da conviventi, come noi in passato, non possono avere accesso ai sacramenti”, le parole della coppia.

Alessandro Greco e il legame spirituale con la moglie Beatrice Bocci

In un’intervista rilasciata nel salotto di Serena Bortone, invece, Alessandro Greco aveva così spiegato la scelta presa assieme a sua moglie: “E‘ un cammino che si decide di intraprendere. Non è un’imposizione, è una scelta libera. Posso raccontare che in questo modo abbiamo imparato a conoscerci profondamente. La parte fisica in una relazione è fondamentale ed è naturale che ci sia, ma a volte nasconde delle fragilità e delle debolezze che se non vengono affrontare rischiano di portare una coppia a lasciarsi. Ho riscoperto così la dimensione degli abbracci e della tenerezza”, sottolinea Alessandro Greco.

“Ci siamo sposati nel 2008, dopo 2 figli, abbiamo preso questa decisione. Non c’è un perchè, è un cammino”, il pensiero di Alessandro Greco che, con la moglie Beatrice Bocci fa ormai coppia fissa da oltre venticinque anni.











