Beatrice Cori com’è morta la “signorina buonasera”/ La lotta contro il tumore e quella scollatura vertiginosa

Beatrice Cori la "signorina buonasera" con look controcorrente e quella scollatura…

Beatrice Cori è stata una signorina buonasera ed annunciatrice televisiva per le reti Rai. All’anagrafe Beatrice Cagnoni, il suo è stato uno dei volti più amati tra le annunciatrici della Rai. Alta, bionda e appariscente, la Cori amava cambiare spesso look presentandosi in diretta con outfit che catalizzavano l’attenzione del pubblico. Proprio una sua scollatura fu definita vertiginosa dalla Rai al punto che negli anni ’90 l’azienda di Viale Mazzini decide di lanciare una sorta di codice di comportamento di presenza in video in modo da evitare scollature vertiginose, ruches e volant.

La Cori ha sicuramente dettato moda e tendenza presentandosi in video con una immagine sempre diversa e controcorrente per quegli anni: a volte vestita con dei completi maschili con tanto di papillon fino ad abiti audaci con tanto di paillettes. Una sua scollatura però fece scalpore nella Rai di Gianni Pasquarelli. Lei inconsapevole della cosa commentò: “non so neanche a che vestito si riferiscano…”.

Beatrice Cori com’è morta? la causa della morte dell’annunciatrice. Il ricordo di Elisabetta Viaggi

Beatrice Cori è stata senza alcun dubbio una delle annunciatrici tv più belle della Rai. Scomparsa giovanissima, è stata ricordata con parole di grande stima ed affetto dalla amica e collega Elisabetta Viaggi, anche lei annunciatrice che ha confessato: “eravamo amiche… Aveva incontrato anche mia madre, che, come me, si interessa di spiritualità. Anche a Beatrice interessavano quegli argomenti: parlavano insieme di sua madre che era scomparsa quando era bambina. Era riuscita a mantenere un contatto con lei”.

Parlando poi della collega ha aggiunto: “non aveva bisogno di consigli, sapeva quello che voleva. Era una bellissima donna. Le dicevo che mi piaceva di più con la frangia e i capelli lisci. Ma stava bene comunque, era alta, sottile, si inventava dei look molti spiritosi”. Beatrice Cori è morta giovanissima a soli 56 anni dopo una lunghissima battaglia contro un tumore.



