Beatrice Grannò, chi è ?/ L’exploit e il successo grazie a Carolina Fanti di Doc

Beatrice Grannò è la celebre attrice che in Doc – Nelle tue Mani indossa i panni di Carolina Fanti. Un personaggio a cui i fan sono molto legati e che hanno imparato ad apprezzare moltissimo nell’ultima stagione. L’attrice, classe 1993, ha cominciato il suo percorso televisivo in Italia nel 2013, dopo essersi formata nella scuola di recitazione “East 15 Acting School”. Il debutto, come dicevamo, arriva nel ruolo di Valentina sul set della fortunata serie Rai Don Matteo 9, con Terence Hill.

Nel 2018 ha preso parte al cast de Il capitano Maria, nel ruolo di Luce, ed un solo anno dopo, nel 2019, la vediamo tra le attrici del film Tornare. Il successo con Doc arriva nel 2020, quando Carolina entra in scena. Nella prima stagione ottiene un discreto riscontro, ma è soprattutto nella seconda stagione che il suo personaggio spicca il volo.

Beatrice Grannò, per tutti è Carolina Fanti

Così Beatrice Grannò ha conquistato gli italiani, diventando uno dei volti più apprezzati della fiction Doc – Nelle Tue Mani. La sua Carolina è entrata nel cuore del pubblico grazie all’umanità e alla spiccata sensibilità del personaggio. Se della specializzanda gli appassionati conoscono vita, morte e miracoli, lo stesso non si può dire della vita privata dell’attrice. Un aspetto che Beatrice custodisce con grande cura e che protegge con altrettanta attenzione dai rumors del gossip e dalle luci dei riflettori. Non a caso ogni aspetto che riguardi la sua vita di tutti i giorni appare come unn mistero. Non è nemmeno chiaro, ad esempio, se nella vita reale Beatrice sia fidanzata o meno.

