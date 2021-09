Beatrice Mariani, moglie Giovanni Floris/ Il matrimonio e i due figli Valerio e Fabio

Beatrice Mariani, Valerio e Fabio sono rispettivamente moglie e figli di Giovanni Floris, il giornalista e conduttore di “DiMartedì”. Il primo incontro tra i due è stato durante gli anni universitario, visto che entrambi studiavano presso l’Università Luis di Roma. Da allora i due non si sono mai più lasciati; anzi col passare del tempo hanno scoperto di avere tantissime cose in comune che ha spinto la coppia al matrimonio. Ad unirli l’amore, ma anche la passione per la conoscenza, i libri e l’informazione. Una storia d’amore importante quella nata tra il giornalista e la moglie che si occupa di ricerca, di organizzazione di convegni e cura di testi divulgativi. Non solo, la donna è anche conosciuta come scrittrice avendo già pubblicato due libri. Nata a Roma, Beatrice dopo aver frequentato il liceo classico ha conseguito la laurea in Scienze Politiche con indirizzo economico alla LUISS di Roma.

Raffaella Carrà: malattia, figli, eredità, patrimonio/ Urna a San Pio tra sue volontà

Successivamente ha lavorato presso diversi enti pubblici e privati tra cui: Fondazione Censis, Istituto di Studi e Analisi Economica, Croce Rossa Italiana e alla Sapienza Università di Roma.

Giovanni Floris e la moglie Beatrice Mariani: l’amore e la nascita dei figli

Beatrice Mariani, la moglie di Giovanni Floris si è fatta conoscere anche come scrittrice pubblicando ben due libri. “Da piccola ero certa che sarei diventata una maestra elementare: magari c’è ancora tempo” – ha scritto la donna sul suo sito internet. Un amore importante quello che lega i due suggellato anche dalla nascita di due figli: Valerio e Fabio Floris.

Fabrizio Piscitelli, Diabolik/ Delitto senza colpevole “fu un’esecuzione mafiosa”

Recentemente il giornalista ha parlato durante un’intervista rilasciata a Lilli Gruber a Otto e Mezzo della moglie in occasione dei vaccini contro il Covid. “Mia moglie ha fatto due volte AstraZeneca e ora non ne potrebbe fare più neanche una – ha detto il giornalista che ha aggiunto -. Siamo tutti in una situazione che è un guaio, questa malattia non la conosciamo. Io ho parenti che hanno avuto il virus e che ora stanno avendo strascichi e i medici cercano di capire perché. Questa è una malattia che stiamo combattendo senza conoscerla, questo da una parte porta a notizie contraddittorie e dall’altra l’unico faro è il vaccino”.

Raffaella Carrà/ Il ricordo a Techetechetè e un cameo nel musical "Ballo Ballo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA