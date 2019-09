Beatrice Olla fidanzata Raniero Monaco di Lapio/ Insieme fuori e dentro lo schermo

Beatrice Olla questa volta non sarà al fianco del suo fidanzato Raniero Monaco di Lapio. I due infatti sono stati una delle coppie più affiatate di Dance Dance Dance, dimostrando di avere un forte legame sia nella vita privata sia nelle occasioni pubbliche. Da oggi, sabato 21 settembre 2019, sarà invece solo Raniero Monaco di Lapio a partecipare alla prima edizione di Amici Celebrities. In base a quanto avvenuto due anni fa nel talent di Fox Life, sembra proprio che la competizione sia nel sangue della coppia: hanno sfiorato la finale, riuscendo a conquistare in più occasioni la giuria con delle coreografie mozzafiato. Del resto Beatrice ha studiato danza classica in passato, diventando insegnante prima di dedicarsi alla carriera di modella e apparire per la prima volta in tv. “Sono personalmente molto combattiva e tenace di carattere, mi piace dare il meglio“, ha dichiarato all’epoca in un’intervista a Una Donna. Un carattere del tutto opposto rispetto a quello del fidanzato, sensibile alle critiche. Già allora i due avevano parlato del desiderio di partecipare insieme ad un musical e la presenza di Raniero nel programma di Maria De Filippi ci suggerisce che si stanno avvicinando all’obbiettivo. Vedremo presto anche la Olla di nuovo in tv? Dopo tutto ha già avuto dei piccoli ruoli in alcuni film e serie tv.

Beatrice Olla e Raniero Monaco di Lapio: insieme fuori e dentro lo schermo

Sempre più innamorati e insieme da cinque anni: Beatrice Olla e il suo compagno hanno coronato il loro amore in quel della Sardegna durante le ultime vacanze estive. Su Instagram possiamo vedere lei e Raniero Monaco di Lapio a bordo di una moto, mentre sfrecciano lungo La Maddalena, abbracciati su un comodo plaid steso sulla sabbia, assolutamente felici e rilassati. Cosa ne penserà invece la Olla della decisione del fidanzato di sbarcare ad Amici Celebrities? Purtroppo per ora non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito, ma siamo sicuri che sarà in prima fila, pronta a sostenerlo. “Pura beltà espressa in un inevitabilmente unico giorno di vita“, scrive intanto la Olla mentre si trova presso il Lago di Bracciano ad osservare la natura ed ammirarne lo splendore. Come il fiore ‘leonino’ con i petali rosa e bianchi che ha scelto di condividere con i fan. Clicca qui per vedere il post di Beatrice Olla. L’attenzione per il Verde del resto è fra le priorità della scala di valori della ballerina e modella, che spesso negli hashtag scrive ‘Salva il pianeta’ e altri simili dedicati a Madre Natura. L’unica eccezione avviene nei post che riguardano il fidanzato, dove spiccano invece parole come ‘amore’, ‘felicità’, ‘gioia’. Fra le curiosità su Beatrice non possiamo invece che parlare dei suoi tatuaggi: ne ha diversi, fra cui uno sul lato destro del corpo, poco più in alto del girovita.

