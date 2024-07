Beautiful, anticipazioni puntate dal 7 al 13 luglio 2024/ Sheila tradisce Bill? Hope in crisi e Steffy…

Grande curiosità sulle prossime puntate di Beautiful, che ci terrà compagnia dal 7 al 13 luglio con nuovi episodi su Canale 5. Per capire cosa aspettarci possiamo dare un’occhiata alle anticipazioni della soap, che preannuncia una settimana ricca di colpi di scena per i nostri protagonisti. Dunque nel corso delle prossime puntate vedremo Hope alle prese con il dolore per l’addio di Douglas. Ora che il piccolo non vive più con lei, la ragazza è sprofondata nello sconforto più totale e non ha idea di come ripartite.

Anche per Steffy non tira una bella aria, infatti sembra soffrire enormemente il disagio che sta vivendo la sua sorellastra. Le anticipazioni di Beautiful rivelano inoltre che Steffy vorrebbe aiutare Hope, ma non sa da dove partite. Questa situazione causa dei problemi anche sul lavoro e quando scopre che l’azienda è sull’orlo del fallimento deve cercare di trovare una soluzione in extremis per evitare la chiusura.

Beautiful, ecco le anticipazioni della settimana al 7 al 13 luglio: Sheila bacia Deacon e tradisce Bill

Le anticipazioni di Beautiful ci dicono che Finn è tra i candidati principali per diventare primario dell’ospedale della città. Il dotto rivelerà a Li di essere felice di ricoprire un incarico così importante, mentre Steffy parlando con Hope ammetterà di essere in un mare di problemi a causa del calo delle vendite. Vengono così convocati anche Thomas e Taylor per trovare un soluzione alla crisi.

Intanto Sheila si reca da Deacon e gli confida che vivere con Bill non è come immaginava. La convivenza è diventata pesante e non sa se continuare la sua storia con lui. Così, tra una confessione e l’altra scatta un bacio con Deacon, che Sheila capisce di amare alla follia. Come reagirà Bill? Ma, soprattutto, lo verrà a sapere? Il tradimento ormai è consumato e la prossima settimana, promette grandi scossoni.

