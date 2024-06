Beautiful, anticipazioni puntate dal 9 al 15 giugno 2024/ Taylor é in crisi, si costituisce?

Tra le soap più gettonate nel preludio della’estate dei palinsesti TV e streaming Mediaset, Beautiful torna a intrattenere gli spettatori dal 9 al 15 giugno 2024. Nei nuovi appuntamenti, tra le annesse anticipazioni, é prevista una crisi di Taylor, dal momento che emergono delle verità compromettenti sul suo conto e lei potrebbe vedersi costretta a costituirsi come soggetto reo confesso delle proprie responsabilità del caso che la vede coinvolta.

Le puntate di Beautiful previste a inizio giugno, più precisamente dal 9 al 15 del corrente mese vedono Steffy protagonista con Brook di una clamorosa confidenza che vedrebbe Taylor intenta a costituirsi rispetto al caso della trama. Chiaramente le due confidenti vorrebbero impedirlo, ma ecco che intanto Taylor é in preda ad una crisi.

Tra i risvolti delle nuove puntate di Beautiful, inoltre, Thomas tenta di convincere Hope a riaffidargli il ruolo di capo stilista di “Hope for the Future”, e lei rifiuta categoricamente l’incarico.

Douglas cerca un nuovo nido familiare: al via la causa legale al centro delle nuove puntate di Beautiful

Steffy, visibilmente sotto choc per la situazione compromettente che vede coinvolta Taylor, chiede a Brooke di farle visita e di cercare di aiutarla; la protagonista coinvolta nel caso choc scrive una missiva dolorosa che minaccerebbe l’intenzione di un suicidio.

Nel suo messaggio di addio la protagonista non scrive come vorrebbe farla finita, per poi indorare delle pillole. E all’arrivo a casa della donna, Brooke trova Taylor distesa sul letto. Vano potrebbe dirsi il tentativo di Brooke di evitare il peggio per Taylor, ossia il tentato suicidio. Che quest’ultima rischi la vita nel mezzo della trama di Beautiful?

Tra le altre anticipazioni delle nuove puntate della serie che prosegue dopo le prime del mese (del 3 e il 4 giugno) dal 9 al 15 giugno 2024, Deacon avanza una sorpresa a Sheila presentandosi senza alcun preavviso alla villa di Bill Spencer. E Taylor si palesa salva con Brooke che le offre la chance di trasferirsi da lei.

Ma non é tutto. Al centro del nuovo caso giudiziario Thomas fa sollecito a Steffy di rendere testimonianza in suo favore per ottenere la custodia di Douglas. Quest’ultimo é poi chiamato per scegliere il suo tutore legale e chi può rendergli alloggio. Hope e Thomas a questo punto di renderanno disponibili ad accogliere il piccolo Douglas al centro delle novità delle nuove puntate di Beautiful.

