BECKHAM IN PUGLIA/ David e Victoria, vacanza in Italia finita? Lo Spice Boy saluta…

Titoli di coda per la vacanza dei Beckham in Italia. David e Victoria in questi giorni non hanno mancato di aggiornare i loro milioni di fan sui social, pubblicando su Instagram foto e video della loro permanenza nel Belpaese, precisamente in Puglia. Piatti da sogno, attività all’aperto, sono solo alcuni degli ingredienti che hanno caratterizzato la permanenza di una delle famiglie più popolari al mondo. E si può dire senza timore di esagerare che i post pubblicati sui social dai Beckham abbiano reso al Salento ma in generale all’Italia una pubblicità migliore che neanche un’apposita campagna di marketing avrebbe potuto ottenere. Basta vedere in quali termini hanno descritto i luoghi visitati Victoria e David. Quest’ultimo ha pubblicato pochi minuti fa una serie di scatti che hanno già ottenuto migliaia di like in pochissimi minuti.

BECKHAM IN ITALIA

L’ex centrocampista del Milan e la Spice Girl in Italia non sono venuti da soli ma accompagnati dai loro quattro figli: Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper Seven. Proprio quest’ultima viene immortalata nell’atto di ricevere un tenero bacio sulla guancia che papà David le riserva. Beckham che ha commentato lo scatto in questione e quello degli altri componenti della famiglia con un inequivocabile “Loving Italy”. Ma da cosa si evince che la vacanza tricolore dello Spice Boy e della cantante sia giunta al termine? Non sembra lasciare molto spazio a dubbi una Instagram Stories pubblicata circa un’oretta fa dall’ex calciatore che su una sua foto ha scritto: “Ciao Italia”. Sembra dunque arrivata l’ora di fare le valige: ma una cosa è certa, visto come si sono trovati bene, i Beckham torneranno in Italia non appena ne avranno l’occasione…

© RIPRODUZIONE RISERVATA