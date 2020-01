Bella Hadid/ La sfilata con il seno (quasi) di fuori infiamma la passerella di Parigi

Bella Hadid ha sfilato in passerella con il seno praticamente di fuori. Come riporta il DailyMail, la famosissima modella è comparsa senza reggiseno nel corso della sfilata per la collezione di alta moda primavera-estate 2020 di Alexandre Vahutier, mettendosi addosso un completo gessato bianco. Sotto la giacchetta però, si vedeva chiaramente l’assenza di lingerie. Nonostante si sia rivelata particolarmente sensuale, la sua scelta è stata “casuale”. Ed infatti la top model ha scelto di sfilare in questa maniera, totalmente sprovvista di altri accessori, per non allontanare l’attenzione dal tessuto indossato. Anche il trucco mostrato era naturale e Bella ha sollevato i capelli in una coda.

Bella Hadid, la sfilata con il seno (quasi) di fuori infiamma la passerella

Bella Hadid ha poi ripreso a sfilare con un vestito più elegante dai toni pastello, mostrando come sempre il suo grande fascino. Tra le colleghe che hanno affiancato la bellissima top model c’erano anche Eva Herzigova e Joan Small. Nel pubblico invece, presente l’attrice italiana Monica Bellucci. Proprio di recente, l’ex modella ha declinato l’invito di Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo 2020. Questa per Parigi è la settimana della moda e, come di consueto, molti volti celebri del mondo dello spettacolo si danno appuntamento per scoprire le ultime tendenze della moda. In questo ultimo periodo Bella ha parlato anche di alimentazione e di quello che mangia quando lavora molto sfilando sulle passerelle mondiali. Dal punto di vista sentimentale invece, attualmente la Hadid è single dopo la chiusura con il cantante The Weeknd lo scorso agosto.

