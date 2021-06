Benedetta Quagli, fidanzata Federico Chiesa / Dedica Instagram: “sei forte amore”

Benedetta Quagli è la fidanzata di Federico Chiesa, protagonista questa sera con la maglia della nazionale italiana nel match contro l’Austria. Il ventitreenne fa coppia con Benedetta da almeno un paio di anni; la ragazza classe 1993 è originaria della Toscana ed è un’appassionata di viaggi. Sui social è abbastanza nota, con i suoi quasi settantamila follower, coi quali condivide spesso gli scatti della sua storia d’amore e più in generale della sua vita privata. Benedetta Quagli è diventata tifosissima degli azzurri, soprattutto da quando il suo fidanzato è un elemento importante per il CT Roberto Mancini. Come dicevamo, i due stanno insieme da due anni, e da quanto trapela sui loro social sembra che la relazione stia andando a gonfie vele.

Grand Hotel/ Anticipazioni episodi oggi 26 giugno: Cristina morirà?

Benedetta Quagli, la dedica a Chiesta su Instagram: “sei troppo forte”

Benedetta Quagli non si è persa la partita dell’Italia contro l’Austria questa sera e ovviamente è esplosa di gioia quando il suo fidanzato, Federico Chiesa, ha segnato il gol decisivo per gli azzurri. Su Instagram è partita la dedica, con tanto di video e replay del gol siglato dalla sua dolce metà. “Sei troppo forte amore mio“, scrive Benedetta Quagli in una delle stories postate sul suo profilo durante il match. E poi un altro commento tenero nei confronti del suo Federico: “bravo amore! ti meriti tutto”.

LEGGI ANCHE:

Ossessione senza fine Frammenti di un incubo/ Streaming del film su Rai 2Mamma Mia!/ Streaming del film su Rete 4: "Musical trascinante" (26 giugno)

© RIPRODUZIONE RISERVATA