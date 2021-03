Benedetta Rizzo, ex compagna Francesco Boccia/ Per anni al fianco di Enrico Letta

Benedetta Rizzo è l’ex compagna di Francesco Boccia, con cui ha avuto due figli: Edoardo e Ludovica. Figlia primogenita di Aldo Rizzo, firma storica de La Stampa, Benedetta è laureata nel 1992 presso la Luiss Guido Carli in Scienze Politiche. A metà Anni 90 al CeSpi (Centro studi problemi internazionali) conosce Enrico Letta, di cui è diventata il braccio destro. È con Letta al ministero dell’Industria e, quando, nel 2006, 2° governo Prodi, lui diventa sottosegretario alla presidenza del Consiglio lei a palazzo Chigi è capo della sua segreteria. Durante il governo Letta diventa Consigliere del Presidente del Consiglio per l’Agenda Digitale. Nel 2005 Letta ha fondato veDrò, think thank bipartisan, di cui Benedetta Rizzo è stata presidente fino al 2013: “Sono grata a Enrico per avermi sempre coinvolta nelle sue esperienze istituzionali ma, soprattutto, gli devo la bellissima esperienza di veDrò”, ha raccontato tempo fa a La Stampa.

Benedetta Rizzo: la carriera dell’ex compagna di Francesco Boccia

Bendetta Rizzo ha lavorato a Milano come responsabile affari istituzionali di 2.Net, l’azienda guidata da Marco Citelli. È stata anche consulente per la comunicazione a Raicom. Nel 2014 ha guidato lo staff organizzativo per le celebrazioni del centenario del Coni. Dal 2016 è membro delegato della società di comunicazione Hdrà. Benedetta Rizzo è stata legata anche al giornalista Antonello Piroso, conduttore di La7. Qualche tempo fa su Il Foglio si parlava di lei per la sua “inarrivabile fama di networker totale ed estrema”. La Rizzo è rimasta in buoni rapporti con Francesco Boccia, padre dei suoi due figli: la super organizzatrice, infatti, ha partecipato alla festa dei 40 anni di Nunzia De Girolamo, attuale moglie dell’ex ministro.



