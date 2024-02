Benedetta Rossi/ “20 milioni di follower? Per me non sono numeri ma persone, sono come una loro amica”

Benedetta Rossi, nota cuoca e influencer culinaria, è stata ospite stamane di Uno Mattina per parlare del suo ultimo lavoro, un po’ a sorpresa, quello di prestare la voce ad un documentario in cui si narrano le vicende di Kina e Yuk, due volpi artiche, e la loro incredibile storia: “Ho accettato subito – ha raccontato Benedetta Rossi chiacchierando con la Daniela Ferolla, co-conduttrice del programma del primo canale – non ci credevo quando mi è stato proposto, mi è sembrata un’occasione per portare avanti i miei valori”.

Ma come mai Benedetta Rossi ha deciso di affrontare questa nuova avventura? “Ho avuto la voglia di raccontare questa bellissima storia, mi sono messa in gioco ma sono stata affiancata da professionisti che mi hanno indirizzato spero nella giusta direzione e spero di aver fatto un buon lavoro. La notte mi addormento nel letto con le immagini di queste volpi, la loro storia”. Ma come si diventa Benedetta Rossi, con 20 milioni di follower? “E’ una grande responsabilità, sono molto felice, qui numeri sono delle persone e ciò mi fa sentire molto supportata ed aiutata ed è bellissimo.

BENEDETTA ROSSI: “I SOCIAL SEMBRANO LONTANI MA…”

Benedetta Rossi ha proseguito: “I social sembrano lontani da noi perchè non è come essere di fronte l’un l’altro ma dietro gli schermi ci sono delle persone e io sento il loro affetto e questa è la parte più bella”. E ancora: “Io sono come un’amica, una vicina di casa che magari ti aiuta e ti da qualche soluzione”.

Daniela Ferolla ha quindi concluso l’intervista chiedendo qualche consiglio culinario a Benedetta Rossi, come ad esempio come fare per ridurre i tempi di ammollo dei legumi, oppure come togliere l’acidità del pomodoro: “Possiamo mettere una puntina di bicarbonato o mettere una patata come facevano le nostre nonne per addolcire. Sostituire le uova nei dolci? O lo yogurt o mezza banana”.

