Ci sono anche i Benedict Gosper Choir, tra i cantanti ospiti dell’attesissimo Concerto di Natale 2024, il consueto appuntamento musicale che si svolge ogni anno in Vaticano. La serata evento, presentata da Federica Panicucci, ha riunito grandi nomi della musica italiana ed internazionale nella splendida cornice dell’Auditorium Conciliazione a Roma per una serata all’insegna delle beneficenza, ma anche dello spettacolo. Un’occasione per celebrare il Santo Natale tra canzoni e grandi classifica della festività natalizia reinterpretati per l’occasione da grandi voci del panorama interazionale. Tra questi ci sono anche i Benedict College Gospel Choir, il coro Gospel universitario n. 1 negli USA!

Andrea Bacchetti, chi è?/ La carriera stellare del pianista: dall'Italia alla conquista del mondo

Si tratta di un coro gospel unico nel suo genere, visto non esiste niente di simile al BCGC Sound, un coro pieno di passione ed energia di un gruppo di studenti che amano assolutamente ciò che fanno!

Benedict Gosper Choir, chi sono e la carriera

Il Benedict Gosper Choir è un coro della Carolina del Sud composto da 30 elementi. Nato da un’idea del reverendo Darryl Izzard, il coro è diventato nel corso degli anni un’icona tra i più grandi esponenti della musica gospel negli Stati Uniti vincendo diverse concorsi canori in giro per il mondo. Tra questi una menzione a parte merita il Black Music Caucus Choir Competition di New York, uno dei concorsi canori più in voga negli States che il coro ha vinto per cinque edizioni. La particolarità del Benedict Gospel Choir è il mixare diversi generi musicali: dal gospel alla musica spiritual, ma anche blues, reggae e musica tradizionale africana.

Emeli Sandè, chi è la cantante: è stata sposata con Adam Gouraguine/ Nel 2022 ha fatto coming out

Durante la loro carriera, i Benedict Gosper Choir hanno collaborato e condiviso il palcoscenico con grandi nomi della musica internazionale: da Tramaine Hawkins a Donald Lawrence, da Ricky Dillard a Norman Hutchins e tanti altri. Non solo, il coro gospel ha partecipato a diversi eventi come il Concerto di Natale in Vaticano e il Concerto di Natale a Monte Carlo.