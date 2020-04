Benji e Fede parlano dell’addio/ Mascolo: “Ho fatto io il primo passo. Era un peso..”

Pubblicità

Perché Benji e Fede hanno deciso di separarsi? Se lo sono chiesti in tanti dopo l’annuncio del duo che ha lasciato fan e non sbalorditi. I due cantanti però si sono separati soltanto professionalmente, perché l’amicizia rimane ed è anzi ancora più forte di prima. In attesa di scoprire tutti i dettagli sulla loro rottura, oltre che sugli anni insieme, raccontati nel loro libro “Naked”, Benji e Fede si sono raccontati alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, anticipando qualche dettaglio. Se il primo passo verso lo scioglimento è partito da Benjamin Mascolo, la decisione di chiudere col duo è stata “reciproca, ma sinceramente io ne sentivo il bisogno. Una cosa psicologica, credo” ha ammesso proprio Mascolo, che ha poi aggiunto “Volevo staccare la spina, siamo stati nel frullatore per anni e non ci rendevamo conto di tante cose. Fede, quando gliene ho parlato, è stato d’accordo”.

Benji e Fede torneranno insieme? “Nulla è per sempre”

Federico Rossi conferma il pensiero di Benjamin Mascolo: “Siamo arrivati a un punto in cui volevamo parlare di cose che non erano mai emerse nella nostra carriera . Ci siamo voluti aprire, come una sorta di liberazione, di sfogo.” ha ammesso il cantante, fidanzato di Paola Di Benedetto. Ma quando si è ipotizzato una reunion in futuro, Benji ha allora dichiarato che: “Nulla è per sempre. – per poi specificare che – Quando avremo voglia di ricominciare dovrà venire da dentro. Non volevamo avere pressioni di alcun tipo, perché poi entrano in ballo contratti e robe del genere”. Parole che comunque alimentano le speranze dei fan.



