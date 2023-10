Benjiamin Mascolo choc “Ho dei demoni dentro di me”/ “Ho un lato oscuro che sto imparando ad accettare”

Benjiamin Mascolo a cuore aperto in occasione del suo nuovo disco: “Ho scoperto di avere dei demoni dentro”

“Ho scoperto di avere dei demoni dentro, un lato oscuro che sto imparando ad accettare”. Con queste parole ai microfoni di TgCom24, Benjiamin Mascolo presenta il suo nuovo disco, “Il mio miglior nemico”, un album in cui – attraverso la musica – racconta tutto quello che è successo negli ultimi anni. “Fino ai miei trent’anni non mi ero mai reso conto che ero io il mio miglior nemico, spesso quando sbagliavo puntavo il dito su qualcun altro o qualcos’altro. Solo con il tempo mi sono reso conto che sono un ottimo sabotatore di me stesso”, ha ammesso amaro Benjiamin Mascolo, dimostrando grande maturità e consapevolezza.

“Ho scoperto di avere dei demoni dentro”, ha rivelato. “Ho un lato oscuro che sto imparando a tenere a bada. Ma oltre a controllarlo, sto imparando anche ad accettarlo. La musica mi ha aiutato molto in questo“, spiega nel corso dell’intervista.

Il cantante riconosce di essere stato messo a dura prova dalla vita “anche a causa della mia dipendenza da alcune sostanze”. “La sobrietà è stata una scelta importante, che mi ha permesso di tornare alla vita che amo, sana e radicata nei miei valori“, ha ribadito ancora Benjiamin Mascolo. Adesso, finalmente, sta vivendo un momento positivo e il cantante vuole cavalcarlo con tutto se stesso.

“Dopo quello che ho passato la paura di tornare a fare certi errori rimane e penso sia una paura sana, che debba rimanermi per tutta la vita”, le parole di Benjiamin Mascolo. Dalla scissione da Federico Rossi, con cui formava una band pop da record, alla fine della relazione con Bella Thorne, Benjiamin Mascolo ha vissuto momenti non semplici ma oggi come dicevamo guarda al futuro con ritrovato slancio ed entusiasmo.

