Benno Neumair: confermato l’ergastolo in appello/ Negate richieste di non imputabilità e seminfermità mentale

La Corte d’assise d’appello ha confermato la condanna all’ergastolo per Benno Neumair, il 33enne che nel 2021 uccise i suoi genitori e ne occultò i cadaveri depistando le indagini. La decisione farebbe eco e confermerebbe quanto già decretato dai giudici nel primo grado di giudizio, negando di fatto le richieste della difesa di riconoscere la non imputabilità o la seminfermità mentale al ragazzo.

I genitori Laura Perselli e Peter Neumair uccisi dal figlio Benno/ Duplice omicidio a Bolzano e il processo

Dal punto di vista della difesa di Benno Neumair, il 33enne sarebbe affetto da “gravi disturbi della personalità” che avrebbero reso “irrefrenabile” l’impulso di uccidere suo padre, il 63enne Peter Perselli, dopo un violento litigio. L’imputato, poi, per via della sua ridotta capacità di intendere e di volere, “totalmente abolita o quantomeno gravemente scemata”, si sarebbe scagliato contro la madre, perché “non poteva ammettere con il cadavere del padre davanti, quello che aveva fatto”. Differentemente, invece, l’accusa si era limitata a chiedere, ottenendola nella giornata di oggi, la conferma della sentenza emessa contro Benno Neumair in primo grado il 19 novembre scorso.

Chi è Madé Neumair, sorella di Benno/ "Dopo la scomparsa dei nostri genitori, registrai quello che diceva..."

Benno Neumair e l’omicidio di Bolzano: cosa è successo

Insomma, anche nel secondo grado di giudizio Benno Neumair è stato ritenuto colpevole dell’omicidio di Bolzano, con l’accusa di duplice omicidio e occultamento di cadavere. I fatti risalgono al 5 gennaio del 2021, quando l’allora 30enne si recò alla caserma dei carabinieri di Bolzano per denunciare la scomparsa dei suoi genitori, Peter e Laura, rispettivamente di 63 e 68 anni. L’uomo parò della loro passione per le escursioni in montagna, sottolineando che li aveva visti l’ultima volta il giorno il giorno precedente prima che uscissero per un passeggiata. Dopo 24 giorni di ricerche infruttuose, però, Benno Neumair decise di confessare l’omicidio scaturito da un litigio per via di alcune insoddisfazioni espresse dai genitori. Il 33enne rivelò anche di aver gettato i corpi nel fiume Adige, nel quale effettivamente vennero trovati il 29 gennaio 2021 e il 7 febbraio 2021 in avanzato stato di decomposizione.

LEGGI ANCHE:

Chi è Benno Neumair, in carcere per il duplice omicidio dei genitori/ Il ritratto e la confessione

© RIPRODUZIONE RISERVATA