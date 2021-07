Beppe Convertini, gaffe con Vito Dell’Aquila/ “Come sta il nonno?”, ma lui è morto

Beppe Convertini è finito nel mirino del web. Il presentatore, che conduce al fianco di Anna Falchi Uno Weekend, si è reso protagonista di una gaffe che in pochi minuti ha fatto il giro del web. La coppia di conduttori, nella puntata in onda il 31 luglio, ha ospitato uno dei campioni di queste Olimpiadi di Tokyo: Vito Dell’Aquila. 21 anni e reduce da una medaglia d’oro nel taekwondo, conquistata solo pochi giorni fa, lo sportivo ha rivissuto i momenti della vittoria. La Falchi ha poi accennato al rapporto col nonno e alla morte di quest’ultimo risalente a un mese fa. A questo punto, Vito ha raccontato: “Mio nonno mi accompagnava sempre a scuola e in palestra, e inseguiva insieme a me il sogno di vincere le Olimpiadi. Questo ultimo periodo purtroppo stava sempre male, però diceva sempre: ‘Vito vincerà le Olimpiadi’. Era sicuro, io magari dubitavo e invece alla fine c’ha avuto ragione”.

Tutti lo sanno/ Streaming del film su Rai 3 ambientato nella Spagna rurale

La gaffe di Convertini a Uno Weekend: web scatenato!

Un filmato racconta quindi di Vito Dell’Aquila e della sua avventura alle Olimpiadi, poi il ragazzo racconta di come, dopo la vittoria, sia andato a trovare suo nonno. A questo punto è dunque arrivata la gaffe: “Come sta il nonno?”, ha infatti chiesto Convertini, dimenticando fosse morto. Dell’Aquila ha allora replicato: “Sono andato al cimitero“. A questo punto il conduttore si è scusato: “Ah perché non c’è più il nonno, scusami”. Inutile dire che il web si è letteralmente scatenato tra commenti ironici e critiche al conduttore: “Che imbarazzo!”, ha scritto qualcuno, “Beppe Convertini che conduce in Rai ci insegna che chiunque può arrivare a fare questo lavoro, male“, ha commentato un altro utente.

Sapore di te/ Streaming del film su Canale 5 con ambientazioni anni '80 (31 luglio)

Vito dell’Aquila: “Dopo la vittoria ho portato la medaglia d’oro dal nonno”

Beppe Convertini: “Come sta il nonno?”

[…] Cinque minuti prima avevano parlato del nonno scomparso un mese fa. #UnoWeekend pic.twitter.com/1vbmSXrt0X — Ivan Buratti (@ivanburatti) July 31, 2021

LEGGI ANCHE:

Romina Carrisi "Io privilegiata? Ho vissuto momenti difficili"/ "Non mi accettavo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA