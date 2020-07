Beppe Grillo alza il prezzo per le interviste/ Tariffario: costo minimo di 2.000 euro

Beppe Grillo ama provocare e questo è noto a tutti. E, dopo aver pubblicato sul suo blog un intervento in cui si chiedeva se la ricchezza stesse uccidendo un pianeta, ha deciso di pubblicare un nuovo listino per interviste e foto. Ritoccato ovviamente verso l’alto e con prezzi decisamente poco accessibili. Per il resto del 2020 e per il 2021 i prezzi raddoppieranno. Un’intervista scritta, con invio di domande rigorosamente via mail, costerà 2.000 euro a domanda, con un minimo di 5 domande. Le interviste per giornali/riviste, come quotidiani e magazine, costeranno 5.000 euro a minuto, con un minimo di 8 minuti. Infine, per le interviste televisive è prevista una tariffa di 10.000 euro a minuto, anche in questo caso con un minimo di 8 minuti. Attenzione però: l’Iva è esclusa.

Ma, come dicevamo, Beppe Grillo questa volta ha fatto uno step in più: il fondatore del Movimento 5 Stelle ha pubblicato il listino anche per le foto. Uno scatto del viso costerà 10.000 euro, mentre uno scatto intero varrà 15.000 euro. Altro discorso per le foto frontali: 20.000 euro quelle normali, 30.000 euro con espressione. Per le altre parti del corpo, come gomiti o schiena, il prezzo sarà di 5.000 euro. Anche in questo caso l’Iva è esclusa. «Per le foto con mascherina Grillobonus del 10% di sconto», ha tenuto a precisare Grillo sul suo blog.

Una provocazione, l’ennesima, che ha acceso il dibattito sui social network: in molti hanno attaccato il comico genovese per il suo tariffario, un vero e proprio schiaffo alla miseria. C’è chi evidenzia che neanche le star di Hollywood chiedono così tanto denaro per un’intervista, ma anche chi mette in rilievo che si tratta unicamente di uno scherzo. Anche se il tono non sembra affatto ridanciano…

