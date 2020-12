Beppe Menegatti, marito di Carla Fracci/ Il regista e la ballerina insieme dal 1964

Beppe Menegatti è il marito di Carla Fracci, questo pomeriggio ospite di Serena Bortona a Oggi è un altro giorno. Il regista e la ballerina si sono sposati nel 1964 e sono diventati genitori di Francesco nel 1969. Menegatti ha curato le regie di molti spettacoli della moglie: “Mi ha fatto fare molte esperienza al di fuori della danza”, ha confessato la Fracci a “C’è tempo per…”. Beppe Menegatti, classe 1929, e Carla Fracci, classe 1936 si sono conosciuti nel 1954 e si sono sposati nove anni dopo: “Era il 1954, avevo diciotto anni, facevo degli esercizi alla sbarra con le altre mie compagne alla Scala, Beppe era l’aiuto regista di Luchino Visconti e stava selezionando delle ballerine per la messinscena del Balletto Mario il mago, dal racconto di Thomas Mann. Lo guardai, e l’intensità di quello sguardo non è mai svanita… eccoci qua dopo oltre sessant’anni”, ha raccontato la Fracci a Cultura Identità.

BEPPE MENEGATTI: IL REGISTA HA SPOSATO CARLA FRACCI

Beppe Menegatti e Carla Fracci hanno fatto coppia anche nel lavoro: “Non è stato facile. Ma siamo ancora insieme. Abbiamo lavorato tanto insieme. Beppe è un genio, elabora e lavora sempre. è bello pensare che continua ancora a pensare di fare, mi fa lavorare ancora alla sbarra”, ha confessato la Fracci a Pierluigi Diaco nello studio di “Io e te”. Nello studio di Rai 1, Beppe Menegatti e Carla Fracci hanno ascoltato una canzone molto speciale per loro: “Il Cielo in una Stanza”, che sentirono, ancora prima della pubblicazione, suonata al pianoforte da Gino Paoli a casa di Nanni Ricordi. Intervistato dall’Ansa, Beppe Menegatti, che è stato assistente di Vittorio De Sica, ha svelato che “De Sica voleva molto bene a Carla. Aveva un sogno: dirigerla in un film tratto da La Montagna incantata di Thomas Mann. Non se ne fece nulla per ‘intrighi’ di produzione”.



