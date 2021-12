Beppe Menegatti “Mia moglie Carla Fracci mi appare”/ “Mi dice di avere pazienza”

Domenica 5 dicembre su Rai 1 va in onda Carla, il film che celebra la vita e l’arte di Carla Fracci. In collegamento con Serena Bortone nella nuova puntata di Oggi è un altro giorno, il marito Beppe Menegatti racconta la vita senza la sua compagna di vita in modo molto toccante. “Ci sono dei momenti di grande solitudine.” ammette subito Menegatti in diretta su Rai 1, svelando che “La sublime donna che mi ha lasciato solo ogni tanto mi appare e mi porta un po’ di consolazione ma non mi fa tornare quel sorriso che era la mia prerogativa.”

Un’affermazione questa che attira la curiosità della conduttrice che gli chiede, dunque, quali siano le parole della Fracci quando gli appare. “Quando mi appare mi dice una parola bellissima ‘Abbi pazienza, ci rivedremo e dì a tutti gli amici che il mio amore per loro è intatto e che tante persone si rincontrano dopo aver fatto questo volo verso il cielo'”, spiega lui.

Beppe Menegatti ricorda sua moglie Carla Fracci: “Ecco cosa farò quando la rincontrerò”

Beppe Menegatti ricorda la sua amata moglie Carla Fracci in diretta su Rai 1 e spiega di immaginare anche come sarà il loro incontro ‘dall’altra parte’: “Quando la rincontrerò le dirò che purtroppo ha lasciato un vuoto e che tanti amici hanno una specie di dolore che non riescono a cancellare.” Infine svela i suoi programmi per domenica sera: “Il film su Carla? Lo vedrò sicuramente. Dentro di se ha un racconto di grande tenerezza.”

