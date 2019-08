Beppe Sala vacanza chic a Formentera/ Foto “vino rosè con Ghali”, altro che Papeete!

Il sindaco di Milano, Beppe Sala, continua le sue vacanze estive in quel di Formentera in perfetto stile radical-chic ed alla vigilia di Ferragosto fa una sorpresa inaspettata ai suoi followers. Il primo cittadino si fa immortalare in compagnia di Ghali, il popolare trapper, commentando da Formentera: “La strana coppia a pranzo, con vino rosè”. Sala si concentra poi sull’altezza non indifferente dell’artista che, a sua volta, replica nello spazio destinato ai commenti: “Prossima partita in squadra assieme sindaco”. Rispetto reciproco e stima, quella emersa tra Sala e Ghali, entrambi in vacanza nell’isola delle Baleari, in una foto inedita ma molto apprezzata sui social. E così, tra chi chiede un featuring del sindaco in un pezzo del trapper e chi evidenzia invece l’altezza vertiginosa di Ghali, il post in poche ore ha fatto incetta di commenti e cuoricini, ma anche di qualche piccola critica. “Il sindaco peggiore di Milano. Poi voi siete quelli che sfottono Salvini perché è “social”…”, scrive qualcuno. Ed inevitabilmente l’argomento si concentra proprio sul vicepremier e ministro dell’Interno, protagonista nei giorni scorsi al Papeete Beach di Milano Marittima, tra dj set, cubiste e fiumi di mojito.

BEPPE SALA VACANZA CHIC A FORMENTERA: LE FRECCIATINE SUL PAPEETE

Beppe Sala, anche in compagnia di Ghali, da Formentera continua ad illustrare ai suoi followers le vacanze chic che sta compiendo, del tutto opposte a quelle ostentate dal leader della Lega. Nei giorni scorsi, il sindaco di Milano non ha mancato di lanciare qualche frecciatina proprio via Instagram, replicando così all’immagine “cafona” trapelata da Matteo Salvini. Sala si limita ad indossare una polo bianca ed abbottonata, con tanto di tazzina di caffè in mano. Uno scatto, secondo alcuni volutamente opposto a quello di Salvini dal Papeete Beach. E a chi nei giorni scorsi gli domandava provocatoriamente a che ora inizia il “dj set del sindaco”, Sala assicurava “Mi accontento di ascoltare la musica che mi ha preparato Stefano Fontana”, deejay. I dibattiti da spiaggia hanno riguardato persino la “ciabatta dandy” di Sala, in parte criticata ma mai quanto “la cafonissima infradito”. Sala intanto si gode ancora un po’ della sua meritata vacanza estiva insieme alla compagna Chiara Bazoli, senza disdegnare ai suoi stessi follower dei “Consigli di lettura: Persone Normali, di Sally Rooney. Bel libro. E titolo perfetto queste giornate”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA