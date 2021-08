Bergamo, tunisino accoltellato davanti alla sua famiglia/ Fermato 19enne per omicidio

Orrore a Bergamo, dove un uomo di 34 anni è stato accoltellato davanti alla sua famiglia da un ragazzo di 19 anni. L’omicidio è avvenuto oggi, all’altezza del civico numero 4 di via Novelli, in piena strada, nella zona vicina alla stazione ferroviaria. La vittima, un uomo originario della Tunisia, era da molto tempo in Italia. Risiedeva con la sua famiglia a Terno d’Isola. Proprio con la sua famiglia era a passeggio quando ha incrociato per caso un 19enne che abita nella palazzina davanti a quella dove è è stato ucciso a coltellate. Non è ancora chiaro cosa sia successo tra i due, pare che ci sia stata una lite per futili motivi culminata con una coltellata all’addome.

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’omicidio dei carabinieri, i due si sarebbero urtati per caso e da lì sarebbe scaturito un botta e risposta finito in tragedia.

ORRORE A BERGAMO: TUNISINO ACCOLTELLATO IN STRADA

Il 19enne ha preso un coltello a serramanico, che è stato trovato e sequestrato, e poi ha colpito il tunisino di 34 anni accoltellandolo all’addome. Non è chiaro se lo avesse già con sé o se sia risalito in casa a prenderlo. Secondo le indiscrezioni raccolte dall’Eco di Bergamo, il 34enne e il 19enne avrebbero cominciato a discutere dopo essersi leggermente urtati, quindi il giovane sarebbe tornato a casa, preso il coltello e poi sarebbe tornato in strada per colpire l’uomo. La famiglia – moglie, figlia minorenne e neonato nel passeggino – ha assistito alla tragedia. I soccorsi sono stati inutili. Il personale sanitario ha cercato di praticare il massaggio cardiaco all’uomo, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. Il ragazzo invece, incensurato, è stato fermato. Sul posto, dopo i soccorsi, sono arrivate le forze dell’ordine, in particolare gli agenti della Polizia di Stato e Locale, con il pm di turno Paolo Mandurini.

