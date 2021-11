Berlino, italiano cade da Memoriale Olocausto/ Saltava le lastre, è ferito grave

Un turista italiano è rimasto gravemente ferito dopo essere caduto da una delle migliaia di lastre che compone il memoriale di Berlino in onore delle vittime dell’Olocausto nazista nei confronti degli ebrei. Come riferito dall’edizione online del Corriere della Sera si tratta di un 21enne che verserebbe in condizioni serie presso l’ospedale locale, e che probabilmente stava dando vita ad una bravata purtroppo molto nota nel sito, quella appunto di camminare velocemente sopra le lastre che compongono lo stesso memoriale. Nonostante cartelli appositi che ricordino come camminare o saltare sull’edificio sia vietato, le persone amano trasgredire la legge e spesso e volentieri accade che qualcuno viene pizzicato appunto saltellandoci sopra.

L’episodio si è verificato nella notte fra sabato 13 e domenica 14 novembre, e il giovane, dopo esser precipitato da diversi metri di altezza, è rimasto ferito in maniera molto grave alla testa, così come specificato dall’agenzia tedesca Dpa. Come detto sopra si tratterebbe di un giovane italiano in vacanza in Germania, circostanza poi confermata anche dalla testata Rbb citando la polizia locale, anche se non viene specificata la sua identità, in conformità con le regole di privacy tedesche.

TURISTA ITALIANO GRAVE DOPO CADUTA DA MEMORIALE OLOCAUSTO BERLINO: NON E’ LA PRIMA VOLTA…

La polizia sta effettuando delle indagini per cercare di ricostruire con esattezza quanto accaduto, ma secondo quanto riferiscono i media tedeschi si sarebbe trattato di un semplice incidente durante una bravata, molto probabilmente dopo che lo stesso giovane sarebbe saltato giù da una lastra sottovalutandone l’altezza.

Il memoriale, che ricorda i 6 milioni di ebrei uccisi dai nazisti, è stato inaugurato nel 2005 ed è composto da ben 2.700 lastre di cemento: è aperto sia di giorno che di notte ed è situato presso l’iconica Porta di Brandeburgo di Berlino. Come scritto sopra, sono stati apposti numerosi cartelli che indicano il divieto di correre e saltare sulle lastre, ma episodi come quello del 21enne turista italiano sono purtroppo all’ordine del giorno.

