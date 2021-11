Berlusconi, campagna per il Quirinale al via/ “Brochure ai parlamentari Pd”

Silvio Berlusconi è pronto a fare campagna per il Quirinale. Dopo settimane di voci e di indiscrezioni, ma anche di conferme e di smentite, il Centrodestra è uscito allo scoperto: Lega, Fratelli d’Italia e naturalmente Forza Italia sono pronti a sostenere il Cavaliere per il dopo Mattarella. Voti che non basterebbe, ma attenzione alle possibili mosse a sorpresa…

Non è da escludere il sostegno di Italia Viva, ma anche l’abilità di Silvio Berlusconi nell’attrarre consensi. Come riportato dal Corriere della Sera, il leader azzurro ha inviato una brochure ai parlamentari, compresi quelli del Partito Democratico. Una mossa mirata per conquistare voti anche nell’altra metà del campo, puntando forte sui valori del liberalismo, del cattolicesimo e del garantismo.

“BERLUSCONI, BROCHURE AI PARLAMENTARI PD”

La copertina della brochure inviata da Silvio Berlusconi ha una foto del Cavaliere sorridente ed a braccia alzate in segno di vittoria. Poi il titolo in cui rivendica: «Io sono Forza Italia». «Io sono un uomo del fare. Il Paese in questa fase ha bisogno di uno come me. Eppoi, anche quelli del Pd, per chi dovrebbero votare?», la rivelazione dell’ex premier a persone a lui vicine riportate dal Corriere della Sera. Ma non è tutto. Berlusconi è pronto a utilizzare anche altre vie per portare avanti la campagna per il Colle, come dimostrato anche dalle telefonate ricevute da parecchi parlamentari, che avrebbero fatto storcere il naso anche all’alleato Matteo Salvini…

