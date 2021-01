Berlusconi ricoverato per problema cardiaco/ Ultime notizie, Zangrillo: stia a Monaco

Silvio Berlusconi ricoverato d’urgenza in ospedale nel Principato di Monaco: il Cavaliere è alle prese con un problema cardiaco. Come riportato da diverse agenzie, Agi in primis, il leader di Forza Italia è stato costretto ad accertamenti urgenti di ordine cardiologico mentre si trovava a casa della figlia Marina.

Alberto Zangrillo, medico personale dell’ex premier e primario di terapia intensiva e rianimazione del San Raffaele di Milano, ha confermato la notizia ai microfoni delle agenzie di stampa, spiegando che Berlusconi è alle prese con un problema cardiaco aritmologico. Zangrillo si è fiondato a Monaco nella giornata di lunedì, disponendo «il ricovero urgente al centro cardiologico del Principato di Monaco perché non ho ritenuto prudente affrontare il trasporto in Italia».

SILVIO BERLUSCONI RICOVERATO PER PROBLEMA CARDIACO

Come evidenziato da Agi, Silvio Berlusconi si trovava nel Sud della Francia a casa della figlia Marina, che abita a Chateaun-euf-de Grasse, Valbonne, a circa 35 chilometri da Nizza. Le condizioni di salute del Cavaliere si sarebbero aggravate tre giorni fa, lunedì 11 gennaio 2021, ma la situazione non sarebbe grave. Il Giornale fa sapere che, secondo fonti di Forza Italia, l’ex premier dovrebbe rientrare a casa in Italia entro pochi giorni. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore sulle condizioni del Cav, che nel settembre del 2020 ha dovuto vedersela con il Covid-19: al momento non è noto se il ricovero sia legato alle conseguenze del coronavirus.

