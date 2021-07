Berlusconi vuole il Quirinale/ “Io presidente della Repubblica? Mi do il 10-15%”

Silvio Berlusconi sogna il Colle. Il leader di Forza Italia non ne ha mai fatto mistero, ma ora è pronto a uscire allo scoperto. Secondo quanto riportato da Verderami sul Corriere della Sera, il Cavaliere è pronto a tornare a Roma per riprendere i contatti diretti con il mondo politico e, soprattutto, per valutare se il suo desiderio di diventare il nuovo presidente della Repubblica può trasformarsi in realtà.

Boschi "Grillini con Conte solo per la poltrona"/ Sansonetti "Pensano solo al potere"

«Mi do il 10-15% di possibilità», questo il Berlusconi-pensiero. Sono già partite le prime conte e l’ex premier sa di avere dalla sua 476 grandi elettori, ancora insufficienti: la maggioranza assoluta è fissata a quota 505. Ma quel numero potrebbe presto lievitare, considerando l’imminente scissione nel Movimento 5 Stelle ed i tanti parlamentari a caccia di una nuova casa politica. E Forza Italia, si sa, è molto accogliente…

Federico Pizzarotti/ "Grillo padre padrone e inaffidabile da sempre"

BERLUSCONI VUOLE IL QUIRINALE

Silvio Berlusconi sa che la strada è più che in salita, ma le sfide difficili sono quelle che ha sempre amato. Come rivelato dal Corriere della Sera, il leader di Forza Italia sa che alla prima chiama per l’elezione del dopo-Mattarella serviranno i due terzi dei voti, una fetta che può raccogliere solo Draghi. «Ma oggi mi riferiscono che non sia sostituibile al governo del Paese», secondo Berlusconi, che confida inoltre nel no di Salvini all’ipotesi Marta Cartabia. Senza intese alla quarta chiama, Berlusconi potrebbe avere bisogno “solo” della maggioranza assoluta ed è convinto di avere delle chance. Gli avversari non mancano, basti pensare all’eterno rivale Romano Prodi, ma il Cavaliere non si tira indietro…

LEGGI ANCHE:

Berlusconi ‘copia’ Merkel “nome Centrodestra unito? Cdu”/ “Progetto 2023: su Meloni…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA