Bettino Craxi, ad Hammamet l’anniversario della morte/ Il ricordo di Berlusconi

Almeno seicento persone si sono ritrovate quest’oggi ad Hammamet, per l’anniversario della morte di Bettino Craxi, scomparso il 19 gennaio del 2000, dopo un “esilio” in Tunisia a seguito dello scandalo Tangentopoli. Come scrive l’edizione online del Corriere della Sera, da Milano, Roma o in nave da Civitavecchia, politici, militanti ma anche semplici cittadini, hanno voluto presenziare a 20 anni dalla scomparsa di quello che è considerato, volente o nolente, uno dei più importanti politici della Prima Repubblica, implosa proprio a seguito dello scandalo di inizio anni ’90. Fra questi, ad esempio, Ugo Intini, direttore dell’Avanti!, che ha commentato così la morte dell’ex socialista: «Ogni rivoluzione ha una pars destruens e una pars costruens. L’inchiesta di Mani pulite ha distrutto, ma non avendo un progetto non ha costruito niente. E così, buttata giù la Prima Repubblica, questo Paese è rimasto senza Repubblica».

BETTINO CRAXI, IL 20ENNALE DELLA SUA SCOMPARSA: IL RICORDO DI BERLUSCONI

La figura di Craxi divide ancora oggi, fra chi lo “condanna”, in particolare, gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, e chi invece si è sempre schierato al suo fianco, leggasi Lega, Forza Italia e Centrodestra in generale. Di questo secondo schieramento fa parte ovviamente anche un grande amico di Bettino Craxi, leggasi Silvio Berlusconi, che quest’oggi, in occasione dell’anniversario della scomparsa, ha voluto inviare una lettera scritta di proprio pugno a Stefania, la figlia dell’ex statista. “Bettino Craxi – un passaggio di quanto scrive l’ex presidente del consiglio – è stato uno dei pochissimi uomini politici della Prima Repubblica a meritare la definizione di statista. Oltre a lui, forse solo De Gasperi ne ha diritto. Il suo Paese con lui è stato ingrato. Mi auguro che questo ventennale sia finalmente l’occasione per restituirgli il posto che gli spetta nella memoria degli italiani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA