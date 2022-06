BIAGIO D’ANELLI CHOC SULLA TOMBA DI FRANCO FRANCHI/ “Degrado che fa male: vergogna!”

Biagio D’Anelli, dj, esperto di gossip e organizzatore d’eventi conosciuto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione al Grande Fratello, ha voluto denunciare una situazione di degrado che ha colpito, al cimitero di Palermo, la tomba del grande attore Franco Franchi. Celebre per il suo lungo sodalizio con Ciccio Ingrassia, Franchi riposa nel cimitero del capoluogo siciliano ma Biagio D’Anelli si è ritrovato di fronte a una scena che, per sua stessa ammissione, gli ha spezzato il cuore:

“Sono a Palermo e ho voluto omaggiare Franco Franchi. Vedere il degrado e vedere come non viene omaggiato un artista di questo calibro è un grande dolore. Fiori secchi e appassiti, tomba sporca, si stringe il cuore a vedere una cosa del genere. Siamo arrivati noi dalla Puglia a pulire.” E con foto e video D’Anelli ha mostrato come si sia adoperato in prima persona per cercare di regalare dignità alla tomba dell’attore.

BIAGIO D’ANELLI: “UN DOLORE VEDERE LA TOMBA DI FRANCHI IN QUESTE CONDIZIONI”

La tomba di Franco Franchi appare infatti trascurata e dimenticata anche dall’amministrazione comunale palermitana che ha spesso parlato dell’attore come un fiore all’occhiello. Morto a Roma nel 1992, Franco Franchi riposa nel Cimitero di Santa Maria dei Rotoli di Palermo e in quest’anno in cui cadono i 30 anni dalla sua scomparsa, Biagio D’Anelli ha voluto passare a portare dei fiori e omaggiare l’artista siciliano.

Non si aspettava però di trovarsi di fronte a una scena di abbandono, come se da molto tempo nessuno passasse di fronte alla tomba dell’attore: D’Anelli si è adoperato a cambiare i fiori, ormai appassiti, e a mettere in ordine e pulire anche le lapidi circostanti, cercando di restituire decoro alla situazione. Ora la palla passa alla città di Palermo per cercare di riqualificare un’area del cimitero dove riposa uno dei più grandi esponenti nella storia della commedia all’italiana.

