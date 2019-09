Biagio D’Anelli e Jessica Mazzoli fidanzati/ A Pomeriggio 5 dopo un’estate d’amore

Sembrano ormai lontani i tempi in cui Biagio D’Anelli, a Pomeriggio 5, litigava con Emanuela Tittocchia per la loro turbolenta storia d’amore. Anche perché oggi, nel cuore dell’ex gieffino e opinionista fisso di Barbara d’Urso, c’è un’altra donna. Lei è Jessica Mazzoli, ben nota come ex di Morgan e madre di sua figlia. La cantante, che il pubblico ha meglio conosciuto nel corso della sua permanenza nella Casa del Grande Fratello, è la nuova fiamma di Biagio D’Anelli. La conferma è arrivata nel corso di questa estate, con le foto, i video e i messaggi che i due si sono scambiati attraverso i social. I due farebbero proprio coppia fissa e ulteriori dettagli su questa fresca storia d’amore potrebbero arrivare proprio oggi.

Biagio D’Anelli e Jessica Mazzoli a Pomeriggio 5

Biagio D’Anelli e Jessica Mazzoli stanno insieme e oggi, 20 settembre, sapremo nuovi dettagli di questa storia d’amore nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5. Nel promo, Barbara d’Urso ha infatti annunciato che si tratterà di questo gossip che è assolutamente confermato. “I due stanno insieme. All’inizio anch’io non ci credevo invece è proprio così!” ha ammesso la conduttrice che oggi li ospiterà nel suo studio nella seconda parte del nuovo appuntamento di Pomeriggio 5. Si parlerà infatti non solo di nuovi amori ma anche di scandali e di tanto altro gossip. Non ci resta, dunque, che attendere le loro confessioni in diretta su Canale 5.

