Biagio D’Anelli: “Giovanni Ciacci sta con Armando ex di Zorzi”/ Lui: “Ti querelo”

Si parla di Grande Fratello Vip nella nuova puntata di Pomeriggio 5 e tra gli ospiti in studio, a discutere su Tommaso Zorzi e i problemi di salute accusati in queste ore, ci sono Biagio D’Anelli e Giovanni Ciacci. È proprio quest’ultimo a dirsi d’accordo col fatto che il GF l’abbia fatto uscire nonostante i tamponi fatti in precedenza. Non ‘ d’accordo con lui D’Anelli che prende però la palla al balzo per lanciare “una bomba” che riguarda sì Zorzi ma soprattutto lo stesso Ciacci. “Mi sai dire chi è Armando?”, chiede con tono provocatorio Biagio a Ciacci che però evita la domanda. Barbara D’Urso non lascia scorrere, e intuisce che Tommaso Zorzi e Giovanni possano aver avuto un fidanzato in comune. A confermare la tesi arriva allora Biagio.

Biagio D’Anelli e lo scoop su Ciacci: “fidanzato in comune con Tommaso Zorzi”

“Ti stai frequentando da 2/3 mesi con un ragazzo di nome Armando che ha 40 anni, è di Napoli, vive a Milano e ha a che fare con la moda e che lo conosciamo perché sui siti di gossip diede un bacio pubblico a Zorzi?” chiede allora Biagio D’Anelli a Ciacci che, messo alle strette, replica: “Ma saranno fatti miei?! Quando arriverà il momento ne parlerò. Tu fatti i fatti tuoi altrimenti ti querelo!” Non aggiunge altro l’opinionista dal pizzetto blu, le cui parole non sono però convinte e decise e lasciano trapelare che quanto detto dall’ex gieffino sia la verità. L’Armando di cui si parla sarebbe Armando Condemi, di cui mesi fa è stata pubblicata una foto in cui bacia sulle labbra proprio Zorzi. Arriverà la replica dell’influencer? (Clicca qui per il video della lite)



© RIPRODUZIONE RISERVATA