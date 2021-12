Biagio D’Anelli/ “Miriana Trevisan? Mi piace farla arrabbiare” e sulla fidanzata Silvana Curcio precisa…

Biagio D’Anelli: la simpatia con Miriana Trevisan e il fidanzamento a distanza

Biagio D’Anelli è da poco entrato nella Casa del Grande Fratello Vip e già ha conquistato la simpatia di molti inquilini. Ma non solo. In pochi giorni Biagio si è molto avvicinato a Miriana Trevisan. I due hanno trascorso molto tempo a parlare del loro passato e di quali siano i loro progetti per il futuro con complicità e ironia.Biagio si è sempre distinto per essere un inguaribile latin lover, con tantissimi flirt tra cui proprio quello nato al GF 11 con Guendalina Tavassi, che pose fine alla sua relazione del tempo. Rientrato come vip nella casa, nonostante la sintonia con Miriana, Biagio ha dichiarato di essere fidanzato, anche se il loro è un amore a distanza, visto che la ragazza vive in Germania.

Insieme da fine 2019 sono stati separati dalla pandemia che ha limitato i loro incontri. “Io voglio andare a convivere con lei. Il mio cuore è chiuso a chiave…”, ha detto D’Anelli professando il suo amore per la sua fidanzata, Silvana Curcio.

Chiacchierando con Patrizia Pellegrino, Biagio D’Anelli ha ammesso di divertirsi a stuzzicare Miriana Trevisan: “La cosa che mi irrita di Miriana è che fa i preamboli. È intelligente, ha un cuore immenso… Mi piace farla arrabbiare”, ha detto D’Anelli, aggiungendo che c’è molta malizia negli abitanti della casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore Biagio e Miriana hanno parlato dell’eliminazione di questa sera: “Mi dispiacerebbe se andasse via Patrizia”, ha detto la ex velina che è riuscita ad instaurare un bel rapporto con la Pellegrino. Biagio ha detto di aver rimproverato Patrizia per non essere intervenuta nel corso della scorsa puntata per esprimere il suo punto di vista dopo lo spiacevole commento fatto da Maria: “Io mi sarei esposto”. Per il momento Biagio non sembra correre il rischio di nomination, avendo conquistato molti vip dentro la casa e il pubblico.

