Biagio D’Anelli nella giuria di qualità a Sanremo 2023 / Il nuovo ruolo

Grande Fratello, Biagio D’Anelli ospite a Sanremo JukeBox: il nuovo ruolo nello scenario di Sanremo 2023

Ha appassionato i telespettatori prendendo parte al Grande Fratello 11 e al Grande Fratello vip 6 e ora Biagio D’Anelli si prepara per un importante ruolo nella grande macchina di entertainment targata Sanremo 2023. L’ex volto della versione nip e vip del Grande Fratello, Biagio D’Anelli, é atteso nel ruolo di giudice ed esperto musicale nella giuria di qualità di Sanremo JukeBox, il contest musicale parallelo dell’attesa kermesse di Sanremo 2023, che si adopera per la promozione di artisti emergenti. Dopo essersi conquistato i cuori dei fedeli telespettatori del Grande Fratello e oltre al ruolo di esperto di gossip made in Italy, il dj ed influencer di notevole seguito social, Biagio D’Anelli, si prepara per il debutto a Sanremo Juke Box, così come lui stesso fa sapere nelle anticipazioni fornite in un nuovo intervento social rilasciato tra le Instagram stories. In partnership con il Patrocinio di Casa Sanremo, quindi, il contest Sanremo Juke Box vedrà Biagio D’Anelli protagonista nella giuria di qualità, il prossimo 11 febbraio 2023, data in cui é prevista la finale di Sanremo 2023. La settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana si terrà al Teatro Ariston e andrà in onda su RaiUno e in streaming online sul sito web Raiplay, dal 7 all’11 febbraio 2023. E nel mezzo della kermesse musicale, dove tra i 28 Big particolarmente atteso é il debutto sanremese di LDA, il Sanremo JukeBox contest avrà un ruolo speciale in aiuto alla musica e alle personalità musicali emergenti.

Biagio D'Anelli: "So chi può aver portato il Covid al GF Vip"/ "Pubblicherò le foto…"

I premi si Sanremo JukeBox

Il contest Musicale di Sanremo Juke Box é un evento ideato e prodotto dal Cantautore/ Discografico Moreno De Ros, impegnato nella promozione artistica di giovani talenti della musica Italiana che coltivano il sogno di realizzarsi nel mondo della musica contemporanea, che trovano nel Contest una chance di visibilità e di crescita artistica. Per i vincitori del Contest 2023, generalmente si prevede il conferimento di vari tipi di premi, tra cui al vincitore assoluto può essere data la possibilità della realizzazione e produzione con annessa distribuzione di un singolo promosso a livello nazionale.

Nicola Pisu e Biagio D'Anelli, ex fidanzati di Miriana Trevisan/ "È stato un errore"

LEGGI ANCHE:

GFVIP, Biagio D'Anelli: "Marco Bellavia un manipolatore?"/"Mi inca**o come una iena"

© RIPRODUZIONE RISERVATA