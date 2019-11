Biagio D’Anelli, nuova fidanzata/ Chi è? Foto: “Anche l’uomo più forte ha bisogno…”

È spesso al centro del gossip per presunti o reali flirt, ma stavolta sembra abbia trovato l’amore. O almeno è quanto traspare da scatti e video postati da Biagio D’Anelli su Instagram. Solo poche ore fa, il noto opinionista fisso di Barbara D’Urso ha deciso di uscire allo scoperto e annunciare di essersi fidanzato. Lo ha fatto con uno scatto che lo vede tra le braccia di una misteriosa mora della quale non si conosce al momento il nome, visto che non pare essere un volto dello spettacolo. La ragazza, nella foto così come in alcune stories pubblicate da Biagio, si mostra solo di profilo o ne vengono mostrate le mani dalla sua dolce metà che comunque fa intendere che presto ne sapremo molto di più. Sì, perché nelle stories annuncia che lunedì alle 18 sarà ospite a Pomeriggio 5, probabilmente proprio per svelare i dettagli di questa nuova storia d’amore.

Biagio D’Anelli, chi è la nuova fidanzata?

Biagio D’Anelli è innamorato e presto svelerà l’identità della bella mora al suo fianco su Instagram. Potrebbe apparire alle nelle pagine del prossimo numero di Novella2000, come lo stesso Roberto Alessi comunica proprio in una storia pubblicata da Biagio su Instagram. Ciò che è certo è il fatto che Biagio non sia più libero. Cosa sottolineata anche dalle parole che ha accompagnato alla foto: “Anche l’uomo più forte del mondo ha bisogno di avere una donna al suo fianco, perché quando la vita è un casino, proprio come in una partita a scacchi, la regina protegge il re.” scrive Biaggio sul suo profilo Instagram.





