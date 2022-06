Biagio D’Anelli, opinionista del GF Vip?/ “I concorrenti tremerebbero so troppe cose”

Biagio D’Anelli: opinionista al Grande Fratello Vip?

Mancano poco più di tre mesi alla prossima edizione del Grande Fratello Vip. Secondo quanto riportato da TvBlog la data prevista è il 19 settembre. La settima edizione sarà condotto ancora da Alfonso Signorini, la terza consecutiva per il direttore di Chi. In queste settimane sono trapelati diversi rumor sui probabili concorrenti, sebbene non sia ancora arrivata nessuna conferma ufficiale. Sicuramente Sonia Bruganelli e Adriana Volpe non torneranno come opinioniste. Signorini ha smentito la presenza di Katia Ricciarelli come opinionista, ma c’è invece un ex gippone che si è proposto per questo ruolo. Secondo quanto riportato da Blogtivvu.com, Biagio D’Anelli sarebbe pronto a sedere in studio per commentare le dinamiche della casa. Diventata famoso come concorrente del Grande Fratello 11, D’Anelli ha partecipato alla sesta edizione del GF Vip creando seppur per poco tempo qualche dinamica di gioco con Miriana Trevisan.

Biagio D'Anelli, papà Carmine confermato sindaco Rodi Garganico/ "Sulla retta via..."

Biagio D’Anelli: “Conosco troppi segreti e gossip sui personaggi”

In un’intervista sulle pagine di Vip, Biagio D’Anelli ha confessato che come opinionista porterebbe un certo scompiglio fra i concorrenti del reality show di Canale 5: “Se mi piacerebbe essere opinionista della nuova edizione del GF Vip? Mi divertirei tantissimo. Sicuramente porterei molto scompiglio, conosco troppi segreti e gossip sui personaggi. I concorrenti tremerebbero se sapessero della mia presenza come opinionista”. E ha aggiunto: “So troppe cose e mi divertirei con Alfonso a scovare tutti i segreti. Porterei alla luce tutte le bugie raccontate dai concorrenti nella casa. Sarebbe una bellissima esperienza”. Negli ultimi anni D’Anelli ha frequentato molti salotti televisivi dove ha avuto modo di conoscere molti personaggi dello spettacolo e i loro segreti. Alfonso Signorini accoglierà la richiesta di Biagio D’Anelli?

LEGGI ANCHE:

Biagio D'Anelli, dedica d'amore a Silvana Curcio/ Il web attacca: "Sei un pagliaccio"Biagio D'Anelli e Silvana Curcio sono tornati insieme?/ Una foto e un bacio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA