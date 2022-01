Biagio D’anelli “Torno al GF VIP per fare l’amore con Miriana”/ Poi la scoperta “Sono positivo al Covid”

Biagio D’Anelli dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2021 ha espresso più volte la sua disponibilità, e il suo desiderio, di sottoporsi ad una quarantena per poter fare il suo ingresso all’interno della casa per mostrare tutto il suo supporto a Miriana Trevisan con la quale durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia è nata una vera e propria storia d’amore.

Durante una sua intervista sulle pagine del settimanale Nuovo l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021 ha rivelato di tornare nel reality, con un piccolo dettaglio piccante: “Torno al GF Vip per fare l’amore con Miriana. La desidero con passione, la voglio riempire di baci”.

Biagio D’Anelli, nonostante sia stato criticato più volte durante la sua permanenza all’interno della casa per essere stato un traditore nei confronti della sua fidanzata fuori dalla casa ha voluto anche precisare che con lei sarebbe finita anche senza la sua partecipazione al reality, così l’opinionista ha preferito farlo durante la sua permanenza in casa per poter vivere a pieno le emozioni con Miriana Trevisan.

Anche sul suo profilo Instagram Biagio D’Anelli dimostra tutto il suo amore e il suo interesse per la showgirl, l’ultima dichiarazione d’amore dell’opinionista risale a pochi giorni fa in cui ha affermato il suo disgusto nel vedere Miriana Trevisan sofferente: “Se c’è una cosa che non sopporto proprio è vedere Miriana così. In questo momento vorrei solo poterle stare accanto, anche solo un minuto. Altro che quarantena. Come dissi, ne farei 800 di quarantene. Non riesco a comprendere questo accanimento nei suoi confronti”. Purtroppo per Miriana l’incontro con Biagio D’Anelli però dovrà attendere perchè l’opinionista poche ore fa ha informato tutti i suoi followers con delle storie su Instagram di essere positivo al Covid.

