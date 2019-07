Biagio Izzo/ Replicherà la vittoria di settimana scorsa? (La sai l’ultima?)

Biagio Izzo è riuscito a portare a casa un nuovo successo e non solo grazie alla vittoria centrata con la sua squadra nella puntata di La sai l’ultima? della settimana scorsa. Il comico napoletano ritornerà questa sera, venerdì 19 luglio 2019, ma non è detto che riuscirà a replicare quanto avvenuto sette giorni fa. Grazie all’ultima manche con Ignazio Deligia, Izzo è riuscito a conquistare 8.2 punti e a sconfiggere il rivale Maurizio Battista, dopo aver fermato prima della finale il collega Scintilla. Decisiva inoltre la decisione di Izzo di giocare il jolly prima dell’inizio della seconda manche, il successo ottenuto nella manche in omaggio al super ospite della serata, Pippo Franco, e la manche Paradiso/Inferno che gli ha permesso di sfoderare la simpatia di Bruno Lusenti. Non è riuscito invece a mantenere il primato durante la manche legata alle barzellette sui Carabinieri, che ha visto svettare invece le altre due squadre.

I prossimi impegni di Biagio Izzo

Biagio Izzo si prepara a tornare a La sai l’ultima?, ma sarà uno dei protagonisti anche del Gran Premio Due Mari e Gran Premio Città di Taranto che questa domenica daranno vita ad un appuntamento speciale presso l’ippodromo Paolo Sesto di Taranto. Le corse dei cavalli di quattro anni ed i circuiti previsti regaleranno uno spettacolo senza fine a tutti i presenti, valorizzati dalla presenza del comico napoletano che con la scorsa stagione di Made in Sud è riuscito a ritornare al di sotto dei riflettori. Sabato 20 luglio 2019 sarà infatti presente anche all’Arena Flegrea con il suo spettacolo Autovelox, al fianco di Francesco Procopio e Mario Porfito. I tre presenteranno la commedia diretta da Giuseppe Miale Di Mauro, ricorda Il Mattino, e scritta da Antonio Guerriero. Izzo ed i due soci interpreteranno tre personaggi impegnati ad affrontare un viaggio alla scoperta di un cambiamento da dover attuare nelle rispettive vite. Per l’occasione, l’artista partenopeo vestirà i panni di un Carabiniere che si ritroverà a dover lavorare il giorno di ferragosto, incaricato di gestire l’autovelox sulla Basentana per tante ore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA