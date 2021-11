Bianca Gascoigne e il dismorfismo corporeo/ “Mi sento grassa e non vedo via d’uscita”

Bianca Gascoigne si commuove a Ballando con le Stelle 2021 quando svela un lato inedito di se stessa. “Ho un problema…il dismorfismo corporeo. E’ un disturbo che non mi fa vedere allo stesso modo in cui mi mi vedono gli altri, io vedo una versione di me più grassa”. La ballerina ha gli occhi lucidi, raccontarsi in questo modo le costa molto ma vuole condividere col pubblico di Ballando con le Stelle 2021 la sua situazione: “Ho consultato dei medici ma purtroppo non vedo più via di uscita”. Bianca Gascoigne è sconsolata ma i giudici la rincuorano e la spronano a vincere questa battaglia. “Non pensare a ciò che dicono gli altri, pensa solo a quanto diciamo noi della giuria”, dice tra il serio e il faceto Selvaggia Lucarelli.

“Quando diventerò madre sarò orgogliosa del mio corpo perché avrò prodotto qualcosa di meraviglioso. Adesso sto bene con me stessa, io sono una persona positiva ma non sono mai contenta del mio corpo, vorrei una bacchetta magica per non sentimi in questo modo”, ammette la showgirl. Bianca Gascoigne piange e commuove gran parte del pubblico in studio. In molti sono increduli perché l’aspirante ballerina è oggettivamente in gran forma. Ma come ammesso dalla showgirl è lei a vivere una realtà distorta per quanto riguarda il suo corpo.

