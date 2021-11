Bianca Gascoigne, si rifà il seno e poi lo riduce/ “Ora sono meno pesante”

Bianca Gascoigne è al centro dell’attenzione per la sua avventura a Ballando con le Stelle 2021. Nel talent di Milly Carlucci, la figlia dell’ex centrocampista inglese Paul, ha messo in risalto tutta la sua esuberanza e la sua voglia di stupire. I giurati l’hanno spronata ad esprimere con maggiore aggressività il suo fascino e la sua sensualità, qualità che evidentemente Bianca tende a “nascondere” per concentrarsi sulla tecnica.

Kris Boyson, fidanzato Bianca Gascoigne/ Stanno ancora insieme? Spunta un indizio

Ciononostante i fan non hanno potuto fare a meno di notare e apprezzare le sue curve e in tal senso è aperto il dibattito sull’aspetto fisico di Bianca Gascoigne. I suoi ritocchini estetici sono ben noti, ma ciò che ha sorpreso è stata la scelta controtendenza dell’aspirante ballerina di rifarsi il seno e poi riderselo. Una decisione che la Gascoigne ha preso con consapevolezza, per ritrovare la propria serenità.

Bianca Gascoigne, la decisione di ridursi il seno per sentirsi meno pesante

Aveva comunicato ai suoi follower questo “ritorno al passato”, alcuni mesi fa, quando su Instagram annunciava il buon esito dell’intervento e della rinnovata forma fisica. “Non mi sono mai sentita meglio come in questo momento, fisicamente e mentalmente – aveva scritto nella didascalia del post pubblicato su Instagram – così felice con il mio nuovo seno più piccolo. È stata la decisione giusta, volerlo ridurre! Anche perché non mi fa sentire così pesante ora. Sono al top della mia forma fisica”. Tra favorevoli e contrari sul suo cambiamento fisico, Bianca Gascoigne riesce comunque a mettere d’accordo tutti in pista. A Ballando con le Stelle 2021 si sta ritagliando sempre più uno spazio importante.

LEGGI ANCHE:



© RIPRODUZIONE RISERVATA