Biancaneve e il cacciatore/ Film fantastico su Italia 1, oggi Sabato 18 febbraio

Biancaneve e il cacciatore, film di Italia 1 diretto da Rupert Sanders

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di Sabato 18 febbraio alle ore 21:20 la messa in onda del film di genere fantastico-avventura Biancaneve e il cacciatore. Si tratta di una pellicola coprodotta tra Regno Unito e Stati Uniti d’America e distribuita nel 2012 nelle sale cinematografiche. La regia è stata firmata da Rupert Sanders con soggetto tratto dalla famosa favola scritta dai fratelli Grimm mentre la sceneggiatura è frutto del lavoro di Evan Daugherty, Hossein Amini e John Lee Hancock. Il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Greig Fraser e le musiche della colonna sonora sono di James Newton Howard.

SPENCER/ Lady Diana, la donna che sfidò la Corona

Nel cast sono presenti tra gli altri Kristen Stewart già nota al pubblico per la saga Twilight, qui nei panni di Biancaneve, Chris Hemsworth, l’amatissimo Thor nei film della Marvel e che qui interpreta Eric, il cacciatore, l’attrice e modella Charlize Theron nel ruolo di Ravenna, la regina cattiva e ancora Sam Claflin, Vincent Regan, Noah Huntley e Liberty Ross. L’incasso e l’apprezzamento dimostrato dal pubblico all’uscita del film hanno convinto i produttori a programmare un sequel di Biancaneve e il cacciatore. Nel 2016 è uscito infatti il film Il cacciatore e la regina di ghiaccio, uno spin-off che racconta le vicende legate al Cacciatore.

CRIMES OF THE FUTURE/ Una riflessione su linguaggio e legami nel film di Cronenberg

Biancaneve e il cacciatore, la trama del film

Biancaneve è figlia della Regina Eleonora, che muore poco dopo il parto, segnando per sempre la figlia e il marito, il re Magnus, che si trova costretto a combattere contro un esercito di soldati di vetro. Durante la battaglia incontra una prigioniera di nome Ravenna che cattura il suo cuore. Dopo poco tempo si innamorano perdutamente l’uno dell’altro e si sposano, tutto è però di un sortilegio: la donna è una potente strega che ha usato l’esercito per conquistare il cuore del re ed entrare con facilità in possesso del regno. La donna si rivela al marito rimarcando come in passato fosse stata vittima di un uomo che assomiglia a lui ed è per questo che vuole vendicarsi. Uccide il re e prende il totale controllo del regno, Biancaneve scappa, ma viene catturata e rinchiusa.

Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer agli Oscar 2022/ Look coordinato e...

Quando la povera Biancaneve raggiunge i diciotto anni di età lo specchio magico, a cui la regina si rivolge sovente per avere dei consigli, rivela che in realtà la ragazza potrebbe rappresentare un rischio per il suo futuro. La regina così incarica un cacciatore affinché trovi Biancaneve e la porti in un bosco per ucciderla facendo passare il tutto per un brutto incidente. Purtroppo per lei la storia sarà ben differente.











© RIPRODUZIONE RISERVATA