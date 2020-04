Bice, Anna, Carla Biagi, figlie Enzo Biagi / “Bastava una parola per farci piangere”

Bice, Anna e Carla sono le figlie di Enzo Biagi. Il celebre giornalista viene omaggiato quest’oggi, domenica 5 aprile su Raiuno, con Le Grandi Interviste, il programma condotto da Loris Mazzetti. Nella prima puntata il protagonista sarà Roberto Benigni, un personaggio molto legato alla carriera dello storico scrittore. Le sue figlie, nate dalla storia d’amore con Lucia Ghetti, hanno rappresentato il cuore pulsante della famiglia. I momenti duri, tuttavia non sono mancati. Oltre alla perdita della moglie nel 2002, Enzo Biagi ha dovuto piangere la figlia Anna il 28 maggio 2003. Bice Biagi, invece, gode ancora di buona salute, oggi che porta orgogliosamente i suoi settantadue anni. La giornalista compirà 73 anni il prossimo 5 maggio.

Carla e Bice Biagi, il libro dedicato al padre

Insieme alla sorella Carla, qualche anno fa, Bice Biagi ha scritto un libro dedicato al padre, snocciolando una serie di ricordi molto emozionanti. Un progetto che vuole ricordare e raccontare in sessant’anni di carriera del padre. Una vita di ricordi molto dolorosi, come la morte della sorella minore Anna. “Io e Bice ci siamo lanciate in questa avventura. Immerse nel vortice dei ricordi, talvolta sparavamo una battuta, di quelle che ora si trovano nel libro. E ridevamo. Allo stesso modo, bastava una parola per farci piangere”, raccontavano le due sorelle all’epoca. L’appuntamento di questa sera con Le Grandi Interviste, in un certo senso, rappresenta un progetto molto simile al loro. In dodici puntate il conduttore Loris Mazzetti punta a celebrare la carriera di un grande volto del giornalismo italiano. Un personaggio che nonostante tutto ha sempre saputo riservato atteggiamenti premurosi e dolci per la sua famiglia, come testimoniato dalle figlie.



