Bici lanciata da balconata colpisce studente/ È in coma, caccia agli autori del gesto

Mauro Glorioso, studente palermitano del quinto anno della Facoltà di Medicina dell’Università di Torino, lo scorso 21 gennaio è stato colpito da una bici elettrica a noleggio lanciata da una balconata in riva al Po mentre insieme ad un gruppo di amici aspettava di entrare nella discoteca The Beach. Il malcapitato, come riportato dal Corriere della Sera, ora si trova in coma farmacologico, con un grave trauma alla colonna e lesioni alle vertebre cervicali. I medici in queste ore stanno riducendo i sedativi per provare a svegliarlo, ma la prognosi resta riservata.

Attività fisica riduce rischio infezione e mortalità Covid/ Studio "più cellule T e…"

I contorni della vicenda sono ancora da chiarire. Era l’una di notte circa quando il mezzo di una quindicina di chili è piombato dai Murazzi sui ragazzi che erano in fila per entrare nel locale. Il gazebo che i gestori di quest’ultimo hanno installato nei mesi scorsi per proteggere i clienti dai frequenti lanci di mozziconi, bicchieri e bottiglie non è stato sufficiente ad attutire l’impatto. Ad avere la peggio, dunque, è stato il ventiquattrenne Mauro Glorioso.

"Vicino mi ha ammazzato il cane perché sono ebrea"/ Bologna: "Ha minacciato anche me"

Bici lanciata da balconata colpisce studente: l’appello del sindaco

Adesso è caccia a coloro che hanno lanciato la bici dalla balconata in riva al Po sopra il The Beach, colpendo lo studente Mauro Glorioso. “Aiutateci a trovarli”, questo l’appello del sindaco. Le immagini delle telecamere hanno ripreso tre persone che si affacciavano dai Murazzi proprio intorno all’ora in cui il malcapitato è stato vittima dell’incidente. È difficile tuttavia identificarle da quei video. Il generale Claudio Lunardo, comandante provinciale dei carabinieri di Torino, ha costituito una task force per le indagini. Gli inquirenti stanno ascoltando i testimoni.

Simone Costanza, papà Ryan: "Non si è lanciato da auto in corsa"/ "Pigiama integro"

Alcuni ragazzi che si trovavano nel locale, hanno raccontato che prima dell’episodio, un gruppo di giovani era stato allontanato poiché le norme della discoteca non prevedono l’ingresso di minorenni dopo la mezzanotte. Ne è scaturito un battibecco. Non è chiaro, tuttavia, se la vicenda sia collegata a quella che ha provocato il ferimento di Mauro Glorioso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA